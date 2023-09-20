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傳記作者揭馬斯克真實面：就是個混蛋 但只有這樣才能成功

聯合新聞網／ 綜合報導
特斯拉創辦人馬斯克認為：「除非你用力過猛，太快，有時甚至把事情搞砸，否則你不會讓它達到正確的速度」。路透
特斯拉創辦人馬斯克認為：「除非你用力過猛，太快，有時甚至把事情搞砸，否則你不會讓它達到正確的速度」。路透

美國新商業媒體Quartz執行編輯希瑟．蘭迪（Heather Landy）近日採訪新書《馬斯克傳》（Elon Musk）作者華特·艾薩克森（Walter Isaacson），訪談中扣緊馬斯克的個性特質與為人，艾薩克森表示，馬斯克並非是一個有愛心的人，他就是一個混蛋，但似乎只有這樣夠狠「才能成功」。

艾薩克森為美國知名傳記作家，曾為已逝的蘋果公司執行長史蒂夫·賈伯斯作傳，其他作傳者還包括達文西、富蘭克林、愛因斯坦和基辛格等歷史人物。

艾薩克森為馬斯克作傳的兩年期間，訪談其家庭成員與妻子、助手。艾薩克森在接受Quartz訪問中直言：「他就是個混蛋，並不讓人欽佩，但也正是他取得成功的關鍵。」

蘭迪詢問，認為馬斯克在特斯拉SpaceX和Twitter（現在的X）的鐵桿強硬態度還能維持多久，並且仍然真正富有成效？以及你會稱馬斯克是個有愛心的人嗎？他真的關心宏觀意義上的人類價值嗎？與其他科技大亨相比，馬斯克在理解及建構願景或創意的細節方面如何？

艾薩克森表示，馬斯克無論在特斯拉、SpaceX和Twitter仍能持續以強硬作風全力以赴，就像他一開始進入Twitter總部一樣，向員工大喊：「我們要成為鐵桿，並且將全力以赴」，他徹底把這種捍將文化帶進了推特，也讓員工的態度轉變成就像在做24小時的『黑客』(程式設計)馬拉松」。因為在他的童年裡，幾乎總是將戲劇和風暴與愛情聯想在一起；以至於每當人生出現暴風雨時，他就習慣全力以赴，反而對平靜的生活不那麼感到愉悅。

談及馬斯克到底有沒有愛心？艾薩克森則回答，他幾乎是一個沒有同理心的人，事實上，他也不在乎。因此他是個混蛋，並不令人欽佩。但在馬斯克的觀念裡，有愛心的人因為太希望受到喜歡，反而會因為無法解雇員工，無法強硬、甚至是粗暴地管理公司，才會讓整個企業受到傷害，「這是因為他們著眼於企業的成功，而不是對眼前對人的友好和甜蜜」。

在管理企業上，艾薩克森指出馬斯克是個強烈喜歡親力親為的人。書中提及，馬斯克習慣巡視特斯拉和SpaceX的裝配線，有一次發現一個機器人移動得太慢，讓他不是很滿意。於是他用自己的筆電重寫了機器人的代碼，以讓東西從20%的移動速度改善到80%，但結果是移動得太快了，不得不再往下調整，但馬斯克認為：「除非你用力過猛，太快，有時甚至把事情搞砸，否則你不會讓它達到正確的速度」。

蘭迪問，我們應該像馬斯克一樣擔心谷歌涉足人工智慧，或者這也是他製造的戲劇之一？艾薩克森則說，馬斯克一開始就厭惡人工智慧，他對人類安全和保護感到擔憂，「但這也許有點過於戲劇化」。

早在2014年谷歌打息收購DeepMind(英國的人工智能公司)時他就表示反對，非常擔心谷歌在安全性上採取了兩種可能對此鬆懈的觀點。這是馬斯克創辦OpenAI的原因。他認為若我們不讓它安全，人工智慧可能會對人類帶來像世界末日般的情景，且人類需要一個能夠處理人工智慧的專家監管機構。

馬斯克 谷歌 AI 特斯拉 SpaceX

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