加幣因通膨壓力創三個月來最大升幅 日圓進逼148日圓

美元周二跌幅收斂，投資人靜觀本周全球主要央行的利率決定，周二公布的加拿大CPI數據高於預期，引發全球對通膨壓力再度上升的疑慮，加幣升至六周高點，美國公債殖利率也升高。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）微跌不到0.1%至105.133，盤中一度下跌0.3%。

加拿大通膨數據公佈後，美國5月期公債殖利率觸及2007年以來最高水準。美元兌加元一度下跌0.8%至1.3381，為6月15日以來最大跌幅，之後收窄跌幅。9月迄今為止，加幣是G-10貨幣中唯一兌美元上漲的貨幣。

受到汽油價格帶動，加拿大8月消費者物價指數年增率為4%，高於市場所估的3.8%。

花旗策略師Veronica Clark在數據發布後寫道，「對加拿大央行來說，最令人擔憂的是核心通膨指標也進一步上升並被上修。」

日圓兌美元接近148日圓的阻力位，收盤貶值0.2%至147.86。

美國財政部長葉倫表示，如果日本旨在支撐日圓的干預行動是為了平滑匯率波動，而不是影響匯價，那麼這種做法是可以理解的。日本負責外匯事務的官員神田真人今天（周三）表示，他定期與美國方面保持非常密切的聯繫，雙方都認為匯率過度波動不太可取。神田強調，如有必要他不會排除任何選項。

歐元兌美元下跌0.1%至1.0679，英鎊兌美元上漲0.1%至1.2392。