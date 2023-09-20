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美官員：對台軍售遲交主因不在政府效率 是國防業產能

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國國務院官員19日在眾議院軍事委員會作證表示，美國對台軍售延遲交付的主因是國防工業產能缺失。美聯社
美國國務院官員19日在眾議院軍事委員會作證表示，美國對台軍售延遲交付的主因是國防工業產能缺失。美聯社

彭博資訊報導，美國國務院政治軍事局副助理國務卿Mira Resnick周二（19日）赴眾議院軍事委員會作證，他依事先準備的證詞表示，美國承諾的對台軍售之所以交付延遲，主要是國防工業產能缺失，而非政府效率低下。

他說：「我們必須共同努力，鼓勵產業合作夥伴承擔更多風險、更靈活、達成供應鏈多元化，並刻意擴大產能。」

美國國會議員針對對台軍售的交付可能積壓多達190億美元迭有批評。眾院軍事委員會副主席Rob Wittma最近訪台時發表聲明說，目前未交付金額達約143億美元，其中多半是F-16戰機，此事「無法接受」。他強調，「必須盡一切努力支持台灣」。

Resnick也評估，萬一台灣海峽的航道中斷，會威脅到美國就業機會逾18萬。

美國 軍售

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