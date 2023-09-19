發動鈔能力！迪士尼將砸近2兆 未來十年擴大投資主題樂園
申報文件顯示，娛樂巨擘迪士尼（Disney）計劃未來十年斥資約600億美元（新台幣1兆9,230億元），擴大投資旗下主題樂園、郵輪航線等類似的事業。
華爾街日報（WSJ）報導，迪士尼表示，由於財務狀況良好，可對主題樂園、體驗暨產品部門進行更多投資。迪士尼在美東19日上午向美國證管會（SEC）遞交的申報文件中，提到擴大投資這件事。迪士尼說，將考慮優先投資能帶來豐厚報酬的計畫，包括美國和全球的主題樂園及郵輪業務。
但市場顯然不看好這項投資計畫，迪士尼19日美股早盤大跌逾3%，表現比大盤還弱。
迪士尼主題樂園的營收向來是一大亮點，有助抵銷串流媒體和其他事業的虧損。不過，根據WSJ 7月的報導，迪士尼主題樂園今夏的遊園人潮不若以往。
有產業分析師和旅遊顧問認為，迪士尼調高主題樂園門票價格導致遊客人數減少。迪士尼高管曾說，他們預估今年美國迪士尼樂園的獲利將走下坡。
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