OECD上修今年全球GDP成長 但歐洲最大經濟體 竟落得與阿根廷同陷衰退

經濟合作發展組織（OECD）19日發表2024年初步經濟展望報告，大幅下修明年成長預估，主因各國央行大幅升息，以及中國大陸疫後經濟復甦力道不如預期。但OECD主張各大央行仍應維持緊縮政策，或進一步升息，以徹底擊敗通膨。

OECD預估今年全球經濟成長率為3%，高於6月時預估的2.7%，但2024年成長率將降到2.7%，也低於6月預估的2.9%，是排除2020年新冠疫情衝擊之外，從全球金融海嘯以來最低的成長水準。

歐元區今、明兩年的成長預估也遭下修，歐洲最大經濟體德國今年甚至將萎縮0.2%，和阿根廷並列為G20中唯二陷入衰退的經濟體。

OECD預測，美國今年成長2.2%，但2024年將降到1.3%；中國大陸明年成長率將低於5%。

OECD並警告，多項風險可能使經濟表現比上述預估更弱，分別是之前升息的緊縮效應可能尚未充分發揮，以及通膨可能更持久，需要央行進一步緊縮；另外中國大陸經濟困境是影響全球成長的一項「關鍵性風險」。

OECD表示，緊縮貨幣政策的衝擊益發明顯，企業及消費者信心下降，而中國的復甦力道也消退；如果在中國經濟成長減弱的同時，全球又發生更廣泛的金融震撼，對全球經濟的傷害將超過預估成長率的三分之一。

對央行放鬆信用方面，OECD持審慎看法，因為許多已開發國家的核心通膨率仍遠高於目標；OECD表示，「在進入2024年相當一段時間之後」，才比較有降息的空間；OECD強調，「貨幣政策仍須具有約束力，直到有明顯信號顯示通膨壓力持續消退為止」。

OECD首席經濟學家隆巴德利表示，儘管美國通膨出現「看起來較為正向」的證據，但要宣告打贏通膨戰役及降息，仍「為時過早」；她建議美國聯準會（Fed）維持現行利率直到明年下半年，而歐洲央行及英格蘭銀行應進一步緊縮。尤其是國際油價從今年5月以來已上漲逾25%，顯示通膨壓力並未全面緩解。

OECD不贊成各國政府再擴大支出以推升成長，反而主張各國應縮小支持政策，為未來的投資挑戰預留空間，並避免使通膨再度升高，令央行更難完成任務，至於在短期間促進成長的最有效方法，就是各國取消最近新增的貿易障礙；疫情之後全球產品貿易復甦遲緩，阻礙生產力成長及經濟繁榮。