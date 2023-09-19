OECD上修今年全球GDP成長 但歐洲最大經濟體 竟落得與阿根廷同陷衰退

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
OECD預估今年全球經濟成長率為3%，高於6月時預估的2.7%，但歐洲最大經濟體德國今年可能萎縮0.2%，和阿根廷並列為G20中唯二陷入衰退的經濟體。 美聯社
OECD預估今年全球經濟成長率為3%，高於6月時預估的2.7%，但歐洲最大經濟體德國今年可能萎縮0.2%，和阿根廷並列為G20中唯二陷入衰退的經濟體。 美聯社

經濟合作發展組織（OECD）19日發表2024年初步經濟展望報告，大幅下修明年成長預估，主因各國央行大幅升息，以及中國大陸疫後經濟復甦力道不如預期。但OECD主張各大央行仍應維持緊縮政策，或進一步升息，以徹底擊敗通膨

OECD預估今年全球經濟成長率為3%，高於6月時預估的2.7%，但2024年成長率將降到2.7%，也低於6月預估的2.9%，是排除2020年新冠疫情衝擊之外，從全球金融海嘯以來最低的成長水準。

歐元區今、明兩年的成長預估也遭下修，歐洲最大經濟體德國今年甚至將萎縮0.2%，和阿根廷並列為G20中唯二陷入衰退的經濟體。

OECD預測，美國今年成長2.2%，但2024年將降到1.3%；中國大陸明年成長率將低於5%。

OECD並警告，多項風險可能使經濟表現比上述預估更弱，分別是之前升息的緊縮效應可能尚未充分發揮，以及通膨可能更持久，需要央行進一步緊縮；另外中國大陸經濟困境是影響全球成長的一項「關鍵性風險」。

OECD表示，緊縮貨幣政策的衝擊益發明顯，企業及消費者信心下降，而中國的復甦力道也消退；如果在中國經濟成長減弱的同時，全球又發生更廣泛的金融震撼，對全球經濟的傷害將超過預估成長率的三分之一。

對央行放鬆信用方面，OECD持審慎看法，因為許多已開發國家的核心通膨率仍遠高於目標；OECD表示，「在進入2024年相當一段時間之後」，才比較有降息的空間；OECD強調，「貨幣政策仍須具有約束力，直到有明顯信號顯示通膨壓力持續消退為止」。

OECD首席經濟學家隆巴德利表示，儘管美國通膨出現「看起來較為正向」的證據，但要宣告打贏通膨戰役及降息，仍「為時過早」；她建議美國聯準會（Fed）維持現行利率直到明年下半年，而歐洲央行及英格蘭銀行應進一步緊縮。尤其是國際油價從今年5月以來已上漲逾25%，顯示通膨壓力並未全面緩解。

OECD不贊成各國政府再擴大支出以推升成長，反而主張各國應縮小支持政策，為未來的投資挑戰預留空間，並避免使通膨再度升高，令央行更難完成任務，至於在短期間促進成長的最有效方法，就是各國取消最近新增的貿易障礙；疫情之後全球產品貿易復甦遲緩，阻礙生產力成長及經濟繁榮。

通膨 成長率

延伸閱讀

攻關拚創新 統計局：去年科研經費首破3兆 升幅近10年來次高

美國汽車工會威脅周五擴大罷工 最大影響將反映在通膨

6月Fed暗示明年會降息四次？專家「太超過」：時機未到時不可能

阿根廷8月通膨年增124.4% 月增12.4%創逾20年新高

相關新聞

隱瞞與同事私人關係…Cboe執行長引咎離職 公司股價早盤大漲

芝加哥選擇權交易所（Cboe）全球市場公司19日發布聲明說，執行長提利（Edward Tilly）已經離職，在此之前，有...

美國5年期公債殖利率升至2007年來最高 美股道瓊早盤跌逾200點

隨著美國5年期公債殖利率升至2007年來最高，美股三大指數19日早盤開低走低，道瓊跌218點或0.5%，標普跌0.6%，...

美油價飆太兇！亞洲買家頭痛 恐需增購中東原油

全球油市日趨火燙，原油期貨價格攀至十個月高，對亞洲買家造成大麻煩。美國西德州中級原油的價格跳漲，連帶推升布蘭特油價，切斷...

日本平均地價連2年上漲！這棟大樓蟬聯18年「地王」 每平方公尺866萬

日本全國平均地價已連續兩年上漲，位於東京都中央區銀座的「明治屋銀座大樓」蟬聯18年「地王」，每平方公尺要價4010萬日圓...

美股盤前重點／文件曝微軟將發表新遊戲機 小型火箭公司發射失敗

美股期指19日盤前小跌，生鮮雜貨配送新創Instacart即將掛牌上市，已公布定價為30美元，估值約達到100億美元。以...

越南懷抱晶片大國夢 總理赴美國親邀黃仁勳設廠

美中貿易戰後，越南展現雄心邁進晶片領域，越南總理范明正在美國向輝達執行長黃仁勳表示，盼輝達到越南設廠，加強在越南的合作與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦