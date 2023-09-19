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美股盤前重點／文件曝微軟將發表新遊戲機 小型火箭公司發射失敗

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
微軟在與美國聯邦交易委員會（FTC）的官司中提交多項文件，而文件顯示，微軟計劃在2024年耶誕購物季推出新一代遊戲機。美聯社
微軟在與美國聯邦交易委員會（FTC）的官司中提交多項文件，而文件顯示，微軟計劃在2024年耶誕購物季推出新一代遊戲機。美聯社

美股期指19日盤前小跌，生鮮雜貨配送新創Instacart即將掛牌上市，已公布定價為30美元，估值約達到100億美元。以下為美股盤前重點。

文件曝微軟將發表新一代遊戲機 都不漲價

微軟在與美國聯邦交易委員會（FTC）的官司中提交多項文件，而文件顯示，微軟計劃在2024年耶誕購物季推出新一代遊戲機，預計以代號Brooklin的遊戲機取代Xbox Series X，以代號Ellenwood的遊戲機取代Xbox Series S，售價分別為499美元和299美元。

另外，微軟9月來股價表現優於蘋果公司，讓兩者之間的市值差距拉近。雖然還相差幾千億美元，但微軟坐擁雲端運算和人工智慧（AI）兩利器，對某些投資人來說，還是更有吸引力。微軟盤前跌0.2%，蘋果漲0.2%。

小型火箭公司發射失敗 股價應聲重挫

「火箭實驗室」（Rocket Lab）19日在紐西蘭進行的第41次發射任務，在升空2分30秒後失敗，是兩年多來首次受挫，拖累該公司股價盤前大跌25%；截至18日收盤價，這檔股票今年來上漲34%。原定第3季末進行的第42次發射任務，可能也得延後。

泰國對中國熱軋鋼板發起反規避調查涉及17家中國大陸製造商

泰國商務部在一份聲明中稱，泰國已對進口中國軋鋼規避反傾銷措施展開調查。根據9月15日發布的聲明，此次調查包括來自大陸17家製造商的卷材和非卷材熱軋鋼板。

中國大陸駭客計畫規模龐大 FBI：已超越所有對手總和

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）在一場會議中示警，北京的網路間諜計畫規模之大，已超越其所有主要競爭對手的總和。多年來，美國官員屢次針對中國駭客問題發出警告，但瑞伊此番言論顯得異常嚴厲。

「哈利斯坦分離運動」爭議 印度和加拿大關係持續惡化

錫克教領袖尼賈爾6月在加國遭槍殺身亡後，加拿大總理杜魯多18日指這起暴行是印度特務所為。印度19日駁斥相關指控「荒謬且居心叵測」，雙方並驅逐彼此的外交官。先前印度擱置兩國自貿協定洽商，加國延後貿易代表團訪印。

美股

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