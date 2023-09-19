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粉絲嗨翻！龍貓巴士實體化 日本吉卜力公園明年3月引進五輛

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
從明年3月開始，到日本吉卜力公園的遊客，將可以搭乘出自《龍貓》的「貓巴士」。圖／擷自吉卜力工作室
從明年3月開始，到日本吉卜力公園的遊客，將可以搭乘出自《龍貓》的「貓巴士」。圖／擷自吉卜力工作室

從明年春季開始，到日本吉卜力公園的遊客，將可以搭乘出自《龍貓》的「貓巴士」，這是豐田汽車（Toyota）所生產的純電動車。

日經新聞報導，吉卜力工作室日前在愛知縣政府大樓召開記者會，並展示貓巴士的原型車。除了第一排的駕駛座之外，第二排可坐三人，第三排可坐兩人，可供五人搭乘。

豐田汽車以旗下短距離低速型電動車「APM」為基礎，生產這輛貓巴士。吉卜力公園預計2024年3月會引進五輛貓巴士，在景點之間載送遊客。

豐田資深研究員山本圭司說：「如何給人一種隨時動起來的生動印象，是一大挑戰。我們讓這輛巴士採用弧形的形狀，還做了啞光塗裝。座椅則使用很柔軟、毛絨的材質。

吉卜力工作室的常務董事宮崎吾朗説：「近距離觀看了豐田的生產，是個難以置信的體驗」。宮崎吾朗是擔任《龍貓》導演的宮崎駿之子。

宮崎吾朗說，他的父親也很高興聽到貓巴士出現在現實世界的消息，而且已經繪製好貓巴士車票的圖案。

吉卜力公園2022年11月開放了「吉卜力大倉庫」、「青春之丘」、「龍貓森林」三個園區，2023年11月將開放「幽靈故里」園區，2024年3月將開放「魔女之谷」園區。

吉卜力 日本 巴士 豐田

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