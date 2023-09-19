7成員工是身障…這家企業如何不依賴補助捐款 創造日本市占第一粉筆？

這家被譽為日本「最值得珍惜的公司」，員工中有7成是身心障礙人士，然而它不靠補助或善款經營，而是用高品質打下國內外市場，成了全日本市占率最高的粉筆公司。起因於公司社長說：「人被需要，才能幸福。」但是當理想遇上現實該怎麼經營？又如何在市場上生存下來呢？

日本理化學工業株式會社成立於1937年，是一家專門生產粉筆的公司，與其他企業最大的不同是，他們位於神奈川縣的工廠，94名員工中有66名是身心障礙者，其中25名是重度智能障礙人士（2023年統計）。

然而，這家粉筆工廠並不依賴政府的補助或慈善捐款，也不打著悲情牌讓消費者埋單。相反地，他們以高品質的粉筆成功打入國內外市場，甚至在日本的學校中，70%的粉筆都出自這群員工之手，是市占率第一的粉筆公司。

這家能帶給員工「幸福」又能夠兼顧營利的企業，成為日本第一的秘訣是什麼？

幸福企業粉筆工廠的轉捩點：兩位孩子和一位和尚

1960年，這家粉筆工廠接到突如其來的請託。

這是一位當地學校的老師，他帶著兩位15歲智能障礙的孩子來到粉筆工廠，請求工廠能夠聘用他們，讓弱勢孩子有機會自力更生。

當時的社長大山泰弘斷然拒絕了老師。老師改變方式提議：「如果沒有就業機會，孩子只能在機構度過一生。能否讓他們參加職業體驗，嘗嘗工作的滋味呢？」社長答應了，就這樣職業體驗進行了兩週。

然而社長發現，這兩個孩子雖然速度較慢，但是他們工作非常認真，而且專注力相當驚人。在其他員工的指導下，也能夠一步步確實完成工作。

兩週時間一到，孩子準備離開時感到相當寂寞。因此其他員工向社長建議：「只是兩個孩子，我們有能力可以照顧他們，讓他們留下吧？」就這樣，這兩個孩子成為粉筆工廠第一批身心障礙員工。

1960年開始，粉筆工廠開始聘用身心障礙員工。取自Nihon Rikagaku Industry co.,ltd. FB

然而，另一個轉捩點也跟著到來。

大山社長因緣際會下，聽到一位和尚所說的話，就此改變了工廠以及無數個身心障礙孩子的命運。這位和尚是這麼說的：「人類終極的幸福有四個：第一個是被愛，第二個是被誇獎，第三個是提供他人幫助，第四個是被需要。」

聽到這句話，大山社長馬上想到公司的兩個孩子。

做為身障人士，如果他們終其一生只能在機構中生活，即使在受保護的情況下成長，將永遠沒有機會成為真正「幸福的人」。

他意識到，和尚所說的終極的幸福，除了被愛以外，其餘三個都可以透過工作獲得。因此，和尚的話成了大山社長的座右銘，也成為粉筆工廠的核心理念。

他從此立下目標：「我要打造讓身心障礙者獲得幸福的公司。」

大山社長希望身心障礙員工也能透過工作，獲得幸福。取自Nihon Rikagaku Industry co.,ltd. FB

不是員工適應流程，而是流程配合員工

然而，僱用大量的身心障礙員工當然不可能毫無阻礙。尤其是如何讓不會識字或數數的員工理解工作方法，是一個超級大難題。

一般來說，大多數公司會要求員工適應現有的工作流程，但是大山社長採取截然不同的做法。他根據每個員工的實際情況，調整了機器、工具和小零件的用法。

舉例來說，大山社長設計了一個特殊的粉筆度量模具，員工將粉筆成品放入模具中，只要長度和厚度在模具範圍內，就被視為合格成品。這種檢驗方法對於智能障礙員工來說，即使看不懂尺規，也能夠輕鬆上手。

讓每位員工都能輕易完成檢測的粉筆度量模具。取自日本理化學工業株式會社官網

另外，對於那些需要精確計時的機器操作，工廠中不使用時鐘或碼錶，而是改用最基本的沙漏來計時，將時間「可視化」，不懂數字的員工也能夠輕鬆完成工作任務。

大山社長致力打造讓每位員工都能夠輕易工作的環境，他說道：「如果身障員工做不到，就是我的工作流程不夠創新。」

五位身障員工，也能創造一位員工的生產力

大山社長曾被問到，身障人士和一般員工的生產力還是有差距吧，該怎麼跨過這個難關？當然，雖然建立身障員工專門的生產線，但如果產品不能獲取營利，對於企業來說就毫無意義。

身障者的工作能力當然無法媲美一般人，但舉例來說，一般人可以獨力完成5000單作業，若是把5000單拆分成5份1000單，5位身心障礙員工就有機會獨立完成。關鍵是根據能力來安排工作，給他們每個人合適的任務，這樣他們就能充分發揮自己的能力。

值得注意的是，大山社長在工廠訂下唯一一條嚴格的社訓，就是「不准取笑他人」。即便都是身心障礙者，但每個人的殘疾程度大不相同，不可以因為能力比較好就嘲笑別人。只要遵守這一條規則，並且能確實完成工作，就算動作很慢都沒有關係。

自粉筆工廠開始聘僱身障員工63年以來，從來沒有一位身障員工自請離職。而且，即便是到法定退休年齡，若是不想退休的員工，粉筆工廠也會自動延長5年，希望他們就職的年限盡可能地拉長，延續在社會「為人所用」的時間。

大山社長相信，根據不同的能力來安排工作，身心障礙員工就能充分發揮能力。取自日本理化學工業株式會社官網

人正是因為被需要，才能感到幸福

大山社長已於2019年逝世，他的公司以及企業理念都由兒子一手承接。

接班人隆久先生目前仍積極推動日本的身障人士就業，並且謹記父親「人的終極幸福」理念，這是這家企業當前和未來，最重要且唯一的目標。每當遇到經營挫折或困難時，他會回想父親的話：

我不認為公司只是為了提升業績，或是增加利潤而存在。人正因為能從事感興趣、有存在價值的工作，才能對工作引以為傲。人正是因為被需要，才能感到幸福。——大山泰弘

日本理化學工業株式會社前社長大山泰弘。取自Ameba

（本文出自2023.09.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）