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布蘭特油價漲破95美元 雪佛龍CEO說很快將攻上100美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
布蘭特油價19日漲破每桶95美元，為去年11月來首見。路透
布蘭特油價19日漲破每桶95美元，為去年11月來首見。路透

國際油價攀漲至10個月高點，布蘭特原油價格上漲突破每桶95美元，因石油現貨市場顯示出新的供應緊張跡象，顯示石油輸出國組織與盟國（OPEC+）領導國減產的因素繼續在市場上發酵。

布蘭特原油11月期貨價格19日盤中上漲0.76%，報每桶95.15美元，連續第四天走高，並且自去年11月來首次突破每桶95美元；西德州原油10月期貨上漲0.96%至每桶92.36美元。

在需求旺季到來之前，煉油商難以生產出足夠多的柴油，現貨市場的溢價當前正在飆升。市場趨緊導致雪佛龍執行長沃思（Mike Wirth）等人紛紛預測，油價將回到每桶100美元。

沃思18日接受彭博電視採訪時表示，油價可能很快邁向100美元大關，而強勁的全球成長意味著潛在經濟可以承受如此高的油價。

沃思說：「供應在緊縮，庫存在下降，這些事情都在逐漸發生。」

原油價格自6月中以來大漲超過30%，沙烏地阿拉伯與俄羅斯減少原油出口，要讓世界上原油庫存降低，藉此推高油價。美國與中國大陸經濟展望改善，也支撐油價上漲。能源價格上漲顯然又拉高了通膨壓力，使得眾家央行面臨更複雜的任務。

Saxo Capital Markets Pte.市場策略師查納納（Charu Chanana）表示：「由於當前的動能，短期內飆上100美元的風險可能上升，但我們不太認為它是可持續的。」「較高的通膨可能代表更緊縮的貨幣政策，OPEC+無法控制需求面。」

沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲親王（Abdulaziz bin Salman）18日表示，OPEC正努力維持石油市場穩定，沒有設定要達成的具體油價水準目標。他說，每月都將檢討產量計畫。

油價 OPEC 通膨

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