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特斯拉股價大跌3%！因高盛喊降價傷利潤 下修EPS預估

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛分析師調降特斯拉今、明年每股盈餘預估數字。路透
高盛分析師調降特斯拉今、明年每股盈餘預估數字。路透

儘管特斯拉上周曾因摩根士丹利一份看好超級電腦Dojo潛力的報告，股價單日飆漲逾10%，但特斯拉股價18日收盤重挫3.3%，也是受到一份研究報告影響。高盛集團出手調降特斯拉2023年與2024年獲利展望，原因是平均售車價格降低，預料繼續壓縮該公司的利潤率。

高盛分析師德萊尼（Mark Delaney）18日將特斯拉2023年度每股盈餘（EPS）預估從每股3.5美元調降至每股3.4美元；2024年度EPS從每股4.75美元調降至4.65美元。相較下，根據FactSet的資料，市場上分析師的共識是特斯拉2023年獲利將下滑17%至每股3.36美元。

德萊尼調降特斯拉EPS的理由是，該公司2024年可能會繼續調降車款售價，以便維持高銷量。德萊尼將特斯拉股票投資評級維持在「中性」，目標價每股275美元，比特斯拉18日收盤高了約3%。

特斯拉18日收盤下跌3.3%至每股265.28美元。

特斯拉執行長馬斯克今年來數度讓車款降價，引發電動車價格戰。這招策略已侵蝕了利潤率，使得特斯拉利潤率跌破該公司設定的「地板價」。

德萊尼在報告中表示，他對特斯拉「短期至中期利潤遭遇逆風的預期，被我們對特斯拉在產業中龍頭地位和長期成長潛力看法抵銷」。

同時間，馬斯克18日在社群平台X上指華爾街日報一篇報導「完全錯誤」，該報導內容是指特斯拉和沙烏地阿拉伯就在沙國設立電動車製造廠進行初步協商。

特斯拉股價在8月底至9月初逾期50天均線遇到阻力。在9月11日，摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）調升將他對特斯拉目標價一口氣調高60%至400美元，理由是特斯拉用於訓練自駕系統的Dojo超級電腦可望帶來龐大效益，該份報告也激勵特斯拉當天股價飆漲10%，也向上突破50天均線。

特斯拉 馬斯克 摩根 高盛

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