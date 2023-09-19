沙國、土耳其祭出優惠 招手特斯拉

經濟日報／ 編譯陳律安季晶晶／綜合外電
土耳其總統厄多安（圖右），17日在紐約會見馬斯克。（路透）
土耳其總統厄多安（圖右），17日在紐約會見馬斯克。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，沙烏地阿拉伯政府正與特斯拉展開協商，盼吸引這家美國電動車大廠前往當地設廠，以降低對石油經濟的依賴。另外，土耳其總統厄多安也利用在紐約和馬斯克會面的機會，力邀特斯拉到該國設廠。

知情人士透露，利雅德當局試圖以特定數量金屬和礦物的採購權，吸引特斯拉前來設廠。沙國6月已洽詢民主剛果政府，可從該國進口鈷等生產電動車所需原料。沙國的另一個提案則是向商品交易巨頭托克集團在剛果失敗的鈷、銅礦計畫挹注資金，最終也可向特斯拉在沙國的電動車廠提供原料。

消息人士表示，這項會談仍處於非常初期的階段，也可能破局。馬斯克與沙國的關係飽受爭議，沙國王室也和電動車新創業者Lucid有合作關係，這項協議恐怕難以平順地談成。

而赴美出席聯合國大會的土耳其總統厄多安，17日在紐約會見馬斯克，兩人花了約45分鐘討論人工智慧和潛在的特斯拉設廠一事。厄多安辦公室表示，厄多安邀請特斯拉到土耳其興建新廠。馬斯克旗下的SpaceX正與該國太空計畫合作，發射通訊衛星，而馬斯克也想將星鏈服務引入土耳其。土國也正尋求協助，為本土電動車Togg研發電池。

馬斯克曾表示，特斯拉可能需要約12座工廠來達成產量目標，可能在年底前宣布新廠計畫。特斯拉目前在美國、中國大陸及德國生產電動車，已規劃在墨西哥設廠。在土耳其之前，印度也積極爭取。

另外，阿里巴巴集團與厄多安會談後也宣布，將在土耳其投資20億美元。

張貼在社群媒體平台X的相片顯示，馬斯克與厄多安會談時，膝上還坐著一個男孩，據信應該是他的兒子。

馬斯克 特斯拉 厄多安

延伸閱讀

氣噗噗！自駕技術險害馬斯克送命 新自傳曝光怒飆工程師

特斯拉布局超級電腦 將擴大下單台積電

馬斯克降價賣特斯拉、李嘉誠7折賣預售屋 第一名為什麼帶頭打流血戰？

安珀赫德cosplay鬥陣特攻照片曝光 竟是舊愛特斯拉CEO馬斯克「愛的要求」

相關新聞

FT：美至少會再升息1碼

根據英國金融時報（FT）的最新訪調，大多數經濟學家認為，美國聯準會（Fed）將不顧投資人期待，至少會再升息1碼，而有超過...

矽谷裁員風未止 思科再砍350人

繼去年裁汰近4,000人後，思科（Cisco）最近又要再裁員350人，規模雖然不再像之前那麼大，但也反映出矽谷裁員風仍未...

歐盟永續規定 德促放寬

德國正為國內數千家中小企業尋求豁免，使他們不必遵守歐盟在永續方面的回報規定，但也有德國官員警告，此舉可能導致歐盟要求境內...

彭博：蘋果Q4營收可望翻紅

彭博資訊報導，蘋果公司今年最後一季的營收可望回升，扭轉連續三季年比下滑的頹勢，只不過，今年年終購物季銷況好轉並不是因為蘋...

小型核能反應爐取代火力發電 代價高

核能有助於達成淨零排放，從比爾‧蓋茲到股神巴菲特等名人，都說小型核能反應爐（SMR）是對抗氣候變遷的最佳解方之一。澳洲反...

美妝品…中美下個貿易戰場

不只半導體，連美妝用品市場也讓西方國家與中國大陸產生貿易爭端，因為大陸規定必須披露所有產品的每種成分和精準用量，但外商擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦