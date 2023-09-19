沙國、土耳其祭出優惠 招手特斯拉

華爾街日報（WSJ）報導，沙烏地阿拉伯政府正與特斯拉展開協商，盼吸引這家美國電動車大廠前往當地設廠，以降低對石油經濟的依賴。另外，土耳其總統厄多安也利用在紐約和馬斯克會面的機會，力邀特斯拉到該國設廠。

知情人士透露，利雅德當局試圖以特定數量金屬和礦物的採購權，吸引特斯拉前來設廠。沙國6月已洽詢民主剛果政府，可從該國進口鈷等生產電動車所需原料。沙國的另一個提案則是向商品交易巨頭托克集團在剛果失敗的鈷、銅礦計畫挹注資金，最終也可向特斯拉在沙國的電動車廠提供原料。

消息人士表示，這項會談仍處於非常初期的階段，也可能破局。馬斯克與沙國的關係飽受爭議，沙國王室也和電動車新創業者Lucid有合作關係，這項協議恐怕難以平順地談成。

而赴美出席聯合國大會的土耳其總統厄多安，17日在紐約會見馬斯克，兩人花了約45分鐘討論人工智慧和潛在的特斯拉設廠一事。厄多安辦公室表示，厄多安邀請特斯拉到土耳其興建新廠。馬斯克旗下的SpaceX正與該國太空計畫合作，發射通訊衛星，而馬斯克也想將星鏈服務引入土耳其。土國也正尋求協助，為本土電動車Togg研發電池。

馬斯克曾表示，特斯拉可能需要約12座工廠來達成產量目標，可能在年底前宣布新廠計畫。特斯拉目前在美國、中國大陸及德國生產電動車，已規劃在墨西哥設廠。在土耳其之前，印度也積極爭取。

另外，阿里巴巴集團與厄多安會談後也宣布，將在土耳其投資20億美元。

張貼在社群媒體平台X的相片顯示，馬斯克與厄多安會談時，膝上還坐著一個男孩，據信應該是他的兒子。

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