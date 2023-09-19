銀行印度搶才 瞄準女性
全球金融機構在印度大打福利牌，擴大提供生育津貼等其他地方罕見的優渥福利，以吸引和留住女性人才。印度只有不到四分之一成年女性有工作，比率居全球最低。
彭博資訊報導，滙豐控股在印度為員工支付最多六年的保姆費，摩根士丹利允許懷孕員工向公司報銷計程車費，花旗集團則允許員工產假休完後能在家工作一年。花旗印度和南亞首席人資長米泰爾表示：「若是沒有女性的參與，我們將永遠無法成為已開發國家。」
隨著美中緊張局勢加劇，在印度當地的經濟快速發展和中產階級迅速擴大吸引下，許多跨國銀行正把目光投向印度，在當地積極徵才。但要招攬到有才能的女性，並留住已在銀行裡工作的女性員工，意味著銀行必須要滿足這個全球人口最多國家女性員工的特別需求。
印度政府規定企業要提供員工至少26周的全薪產假。並且規定超過50人的公司，必須在辦公室附近提供托兒服務。
除了提供規定的日托外，滙豐還提供女員工每月最高216美元的育兒津貼，幫她們支付一名保姆的費用，來照顧6歲以下子女。
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