小型核能反應爐取代火力發電 代價高

核能有助於達成淨零排放，從比爾‧蓋茲到股神巴菲特等名人，都說小型核能反應爐（SMR）是對抗氣候變遷的最佳解方之一。澳洲反對黨也高呼，應該用核能取代退役的火力發電廠。但根據澳洲政府的最新資料，這個提案的成本高達3,870億澳幣（2,490億美元，近台幣8兆元），費用極為高昂。

澳洲氣候變遷與能源部長鮑文18日表示，如果要用小型核能反應爐（SMR），取代除役的燃煤火力發電廠，需要3,870億澳幣。他說，把最昂貴的能源形式，放入發電系統當中，需要付出巨大代價。這是有如獨角獸般的空想，如果反對黨是認真的，有人必須付錢。

鮑文表示，澳洲需要至少71座SMR，來取代退役火力發電廠的21 GW（百萬瓩）電量，「我想不出澳洲有什麼比核能發電更糟了」。

上述數據來自2022~23年的澳洲發電成本報告。鮑文指出，依據報告，再生能源較便宜；2030年時，SMR的預估發電成本為每kW（瓩）18,167澳幣，太陽能為每kW 1,058澳幣，在岸風電為每kW 1,989澳幣。

從億萬富豪比爾‧蓋茲、到股神巴菲特，以及若干政府與大企業，都說SMR是對抗全球暖化最佳科技解方之一。SMR發電量不到300 MW（千瓩），遠低於大型核電廠的逾1,000 MW。但由於SMR體積較小，並可由工廠生產，能更廣泛分布，建造速度也更快。

然而，通膨高漲和利率攀升，推升SMR成本。

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