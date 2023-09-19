小型核能反應爐取代火力發電 代價高
核能有助於達成淨零排放，從比爾‧蓋茲到股神巴菲特等名人，都說小型核能反應爐（SMR）是對抗氣候變遷的最佳解方之一。澳洲反對黨也高呼，應該用核能取代退役的火力發電廠。但根據澳洲政府的最新資料，這個提案的成本高達3,870億澳幣（2,490億美元，近台幣8兆元），費用極為高昂。
澳洲氣候變遷與能源部長鮑文18日表示，如果要用小型核能反應爐（SMR），取代除役的燃煤火力發電廠，需要3,870億澳幣。他說，把最昂貴的能源形式，放入發電系統當中，需要付出巨大代價。這是有如獨角獸般的空想，如果反對黨是認真的，有人必須付錢。
鮑文表示，澳洲需要至少71座SMR，來取代退役火力發電廠的21 GW（百萬瓩）電量，「我想不出澳洲有什麼比核能發電更糟了」。
上述數據來自2022~23年的澳洲發電成本報告。鮑文指出，依據報告，再生能源較便宜；2030年時，SMR的預估發電成本為每kW（瓩）18,167澳幣，太陽能為每kW 1,058澳幣，在岸風電為每kW 1,989澳幣。
從億萬富豪比爾‧蓋茲、到股神巴菲特，以及若干政府與大企業，都說SMR是對抗全球暖化最佳科技解方之一。SMR發電量不到300 MW（千瓩），遠低於大型核電廠的逾1,000 MW。但由於SMR體積較小，並可由工廠生產，能更廣泛分布，建造速度也更快。
然而，通膨高漲和利率攀升，推升SMR成本。
▪ 【話題】沒買氣？iPhone 15蘋果官網開搶 別買這款容量！全色系20分鐘秒殺
▪ 【話題】iPhone 15能用Type-C安卓充電線嗎？蘋果官方給答案了 注意1關鍵
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言