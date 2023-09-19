歐盟永續規定 德促放寬

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

德國正為國內數千家中小企業尋求豁免，使他們不必遵守歐盟在永續方面的回報規定，但也有德國官員警告，此舉可能導致歐盟要求境內企業回報環境衝擊的努力受阻。

英國金融時報（FT）報導，根據德國聯合政府8月底採納的一份文件，柏林當局希望歐盟擴大對中小企業的認定標準，將企業員工數門檻從250人調高至500人，「以利企業將（官僚）負擔限制在真正必要範圍內」。

歐盟執委會根據智庫機構歐洲政策研究中心一項研究做出的統計顯示，這項提議將使7,500~8,000家中小企業不必遵守歐盟近來通過的永續回報規定。這項提議也有助減少歐盟企業面對的繁文縟節，此時歐盟企業正在因應高通膨、人力吃緊以及全球市場日益高漲保護主義。但歐盟立法官員抱怨說，近來才剛修改今年通過的回報規定。

隸屬法國社會黨的歐洲議會議員杜蘭德，主導歐盟企業永續回報規定的磋商，他表示若重新討論歐盟氣候法規的其中一項關鍵要素，除了可能大幅降低這項指令的影響力，最後可能懲罰數千家已開始整頓活動，以滿足這項新標準的公司。

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