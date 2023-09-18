美股早盤平盤附近波動 布蘭特油價逼近每桶95美元
美股18日早盤在平盤附近狹幅波動，投資人聚焦本周聯準會（Fed）將制定的利率決策，道瓊工業指數跌34點，或0.1%；標普500和那斯達克指數下跌約0.1%；費城半導體指數也小漲0.2%；台積電ADR小漲0.1%。
由於投資人擔心油市的供不應求會在第4季進一步擴大，國際油價持續上攻，西德州中級原油和布蘭特原油價格18日雙雙觸及去年11月來最高水準：西德州18日稍早上漲逾1%，達到去年11月8日來高點的每桶91.7美元；布蘭特一度觸及每桶94.90美元，離95美元只差0.1美元。
投資人目前普遍預期Fed本周決策會議將會維持利率按兵不動。根據CME集團的Fed觀測工具，交易員目前預期Fed的20日會議有99%機會維持利率不變，11月升息的可能性也只有31%。
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