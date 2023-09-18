快訊

財富自由還有機會！威力彩頭獎25連摃 周四拚7.2億得主

國家級警報響！晚間9點21分東北海域規模6.8地震 北台灣搖晃有感

美股早盤平盤附近波動 布蘭特油價逼近每桶95美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股18日早盤在平盤附近波動，布蘭特油價一度逼近每桶95美元。美聯社
美股18日早盤在平盤附近波動，布蘭特油價一度逼近每桶95美元。美聯社

美股18日早盤在平盤附近狹幅波動，投資人聚焦本周聯準會Fed）將制定的利率決策，道瓊工業指數跌34點，或0.1%；標普500和那斯達克指數下跌約0.1%；費城半導體指數也小漲0.2%；台積電ADR小漲0.1%。

由於投資人擔心油市的供不應求會在第4季進一步擴大，國際油價持續上攻，西德州中級原油和布蘭特原油價格18日雙雙觸及去年11月來最高水準：西德州18日稍早上漲逾1%，達到去年11月8日來高點的每桶91.7美元；布蘭特一度觸及每桶94.90美元，離95美元只差0.1美元。

投資人目前普遍預期Fed本周決策會議將會維持利率按兵不動。根據CME集團的Fed觀測工具，交易員目前預期Fed的20日會議有99%機會維持利率不變，11月升息的可能性也只有31%。

Fed 指數 投資人 油價 美股 聯準會

延伸閱讀

美股收黑 法人：台股關注美利率及季底作帳行情

美股周四收盤大漲帶動台股 早盤漲逾30點

布蘭特原油期貨逆價差顯示供應吃緊 遲早挑戰100美元

9/11【早晨財經速解讀】 只有輝達賺錢的AI 不是好AI?油價創新高 通膨失控?美汽車罷工潮來襲

相關新聞

美股早盤平盤附近波動 布蘭特油價逼近每桶95美元

美股18日早盤在平盤附近狹幅波動，投資人聚焦本周聯準會（Fed）將制定的利率決策，道瓊工業指數跌34點，或0.1%；標普...

美股盤前重點／標普將納入Airbnb和黑石 印度央行據傳進場撐盧比匯率

美股期指18日盤前在平盤附近小幅波動，投資人聚焦本周聯準會（Fed）將制定的利率決策，如今普遍預期Fed這回將暫停升息。...

為躲過「停滯性通膨」風險 羅比尼籲英、歐央行再升息：Fed可能需如此

「末日博士」羅比尼18日警告，歐洲央行（ECB）與英格蘭銀行（BOE）必須繼續升息，以躲過「停滯性通膨」的風險。美國聯準...

靜待聯準會本週決議…投資人轉趨謹慎 亞股今大多收跌

亞洲股市今天於一週伊始，隨著華爾街股市前一個交易日的跌勢走軟，大多收低，市場焦點轉向美國聯邦準備理事會（Fed）本週的利...

煤礦開採延長案惹議 澳洲環保團體控告環境部長

澳洲環保人士今天控告環境部長皮伯塞克，指控她無視煤礦開採帶來的氣候風險，及未善盡保護大堡礁等自然瑰寶之責，拒絕根據「大量...

樂高越南最大投資案順利建廠 2024年下半年投產

越南樂高公司表示，樂高在越南平陽省投資10億美元（約新台幣320億元）設立亞洲第2座廠，目前建廠進度順利，並確定將於20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦