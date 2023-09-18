JDI進軍14吋OLED面板市場 用於平板與PC 拚2025年量產

日本顯示器公司（Japan Display，JDI）將進軍用於平板電腦與個人電腦的14吋OLED面板市場，目標2025年左右開始量產。

日經新聞報導，JDI迄今的生產都局限在用於智慧手表的1.4吋OLED，原因是較大的OLED面板螢幕亮度不均，但隨著技術改善，JDI已克服這道阻礙，為生產中型的OLED鋪路。JDI將尋求來自美國、亞洲的IT公司與電子產品製造業者下單。

JDI在8月底於上海一場展覽中向客戶展示其專有的eLEAP OLED面板。這項改良後的技術能夠穩定控制影像品質，與傳統產品相比，亮度是兩倍，壽命則是三倍。

JDI是在2012年整合Sony、東芝和日立的中小型液晶面板（LCD）業務而成立，該公司曾經為蘋果iPhone供應LCD面板，但蘋果後來已把iPhone的面板從LCD改為OLED，使得JDI的業務表現惡化。

JDI也投入發展OLED，但一直無法量產比智慧手機尺寸更大的OLED面板。JDI目標利用新技術建立10吋或更大的中型OLED面板，希望把這項業務發展為新的獲利支柱。

新開發的14吋面板將在JDI鄰近東京的千葉縣茂原廠生產，或由一家中國大陸合作夥伴生產。從2024年度起，JDI將在茂原廠為智慧手機量產1.4吋eLEAP面板。該公司也已將其技術授權給中國大陸面板供應商惠科，同時正協商在2025年左右於大陸合作量產面板。

JDI與大陸的TCL華星光電目前有共同使用智慧財產權的交叉授權協議。

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