i12電磁波超標 FDA要查
蘋果iPhone 12電磁波超標的問題持續延燒，不僅法國率先禁售，德國和比利時等國打算跟進，每日郵報報導，美國聯邦食品藥物管理局（FDA）也已展開調查。
法國當局宣稱經過測試後發現，2020年上市的iPhone 12手機靠近人體時，電磁波輻射量超標40%，遠高於歐盟規定，要求蘋果停售。蘋果對此發表聲明表示，iPhone 12符合全球安全標準，但將「為法國用戶提供軟體更新，以符合法國監管機構的條件。」
然而，德國、比利時和西班牙等國皆已表示，打算禁售iPhone 12。歐盟多國威脅對iPhone 12發出禁售令，引起FDA關注，發表聲明表示：「FDA不會對具體研究或測試結果發表評論，而是將其視為部分證據進行評估。」FDA也強調「已針對現有資料，進行調查」。
據統計，iPhone 12上市後一年，全球銷量約1.16億萬支，全美銷量也超過8,100萬支。致力研究手機電磁波危害的流行病學者戴維斯主張，FDA應調查iPhone 12。柏克萊加州大學手機電磁波學者莫斯科維茲也說：「希望法國的iPhone 12電磁波測試報告，能夠促使有關單位對所有無線電產品，進行獨立的電磁波吸收比值（SAR）測試。」
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