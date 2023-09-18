沃爾瑪研發軟體 管控庫存

距離重要的年終購物季開跑還有兩個多月，零售業主管都在全貫注估算要準備哪些貨品及多少庫存，以迎合可能手頭拮据又非常挑剔消費者的需求。沃爾瑪表示，今年將不再單純仰賴主管的判斷，還將依靠一套該公司研發的軟體，根據天氣型態和每家門市過去的銷售紀錄，以預測在全美逾4,700個據點的庫存需求。

路透報導，這個軟體只是零售業者試圖控制庫存的新方法之一。去年過多庫存拖累了沃爾瑪、目標百貨、柯爾百貨、梅西百貨和 Gap的獲利。

D.A. Davidson的分析師貝克說，今年美國年終購物季的銷售將以五年來最慢的速度成長。由於消費者面臨高利率加上10月開始恢復學貸還款，使零售商的庫存管理變得「非常重要」。

在去年此時，隨著通膨飆升以及供應鏈堵塞緩解，沃爾瑪的庫存超過600億美元，遠遠超過購物者的需求，迫使該公司在服飾和日用百貨大打折扣，侵蝕利潤率，導致當季獲利銳減25%。

沃爾瑪執行長董明倫說，以演算法來預測需求，並且使用機器人以協助該公司做出「去年情況發生巨大變化時所需做出的調整」。

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