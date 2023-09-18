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美勞動市場降溫 看到新跡象

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
報告預估，零售商計劃在今年年底購物季聘請的季節性員工，只有41萬人，為2008年來最少。（美聯社）
報告預估，零售商計劃在今年年底購物季聘請的季節性員工，只有41萬人，為2008年來最少。（美聯社）

報告預估，美國零售商在今年年底購物旺季聘請的季節性員工，將比去年減少21.1%至2008年來最少，主因為勞動成本提高、以及消費者信心不穩，也成為美國勞動市場降溫的最新跡象。

路透報導，人力資源公司Challenger, Gray & Christmas（CGC）在分析勞工部勞動統計局（BLS）未經季節調整的數據後，預估美國零售商今年年底購物季將聘請41萬名季節性員工，遠少於去年年底購物季聘請的51.94萬名季節性員工。

Deloitte報告預估，今年年底購物季銷售的成長幅度將為五年來最低，因家庭儲蓄減少與經濟憂慮，促使消費者更審慎花錢。

此外，勞動市場歷經三年緊俏後，開始降溫，雇主對招聘出現遲疑不決的跡象。CGC的追蹤數據指出，美國企業今年來宣布的年底購物季規劃雇用人數，只有8,000人。相較下，去年此時宣布的規劃雇用人數已達25萬8,201人。

CGC資深副總查林傑說，「過去從沒有到9月中，零售業都還沒要大舉徵人」，「令人相當訝異」，顯示前景的不確定性，以及今年季節性聘僱減少的趨勢。

然而，CGC報告並未納入計算所有零售公司，例如就不包含連鎖超市業者克羅格和沐浴用品商Bath & Body Works。克羅格計劃徵才數千名季節性員工，Bath & Body Works也打算在美國和加拿大僱用3萬名季節性銷售員。

美國 加拿大

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