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希臘擬加稅 衝擊大飯店

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

希臘總理米佐塔基斯表示，計劃透過調高住宿稅，把氣候變遷相關天災損害的防護金額提高一倍。這項加稅主要受影響者是豪華飯店的住宿。

米佐塔基斯日前說：「至2024年為止，特別準備金將從3億歐元（3.2億美元）增至6億歐元」。今年極端天氣襲擊希臘，造成該國史上最嚴重的森林火災和洪水

米佐塔基斯表示，希臘政府將把現行的每晚住宿稅提高1至6歐元，以增加因應氣候災難的資金。他還明確表示，無論災難造成的經濟損失有多大，希臘都將達成其財政目標。

觀光業正在驅動希臘經濟成長，今年上半年的入境人數較去年同期增加26%，歲入增加了23.9%。但希臘9月發生了史上最嚴重的洪水，造成17人死亡、數以萬計動物溺斃，以及房屋、道路，橋樑、企業和農田損毀。政府說，光是鐵路的維修費用就超過1.5億歐元。

風暴「丹尼爾」淹沒了約14萬公頃土地，受災最慘重的是中東部塞薩利地區，當地是乳製品、棉花和農產品的主要產地，約占希臘國內生產毛額（GDP）的5%。

投資人和評等機構希望看到雅典當局堅守在新冠疫情前實施的改革議程和財政紀律。米佐塔基斯承諾，儘管面臨天災經損，仍將達成現有的財政目標，「我絕對不會危及財政穩定」。

希臘 住宿 洪水

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