快訊

郭台銘領表促在野整合 藍：民調未起恐會棄保

賴佩霞「1對1晤談」收費高達2.3萬元 北市衛生局認有違法疑慮

家門口離奇遭輾…肇事男開車直行突轉向 熱心前村長被撞身亡

沙烏地宣布減產石油 美：持續溝通

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對沙烏地將持續減產石油，美國表示與沙烏地都有密切溝通。（Wikimedia Commons）
針對沙烏地將持續減產石油，美國表示與沙烏地都有密切溝通。（Wikimedia Commons）

雖與美國的溝通管道順暢，但沙烏地為了維持高油價的獲利，仍決議減產石油到今年底。對於沙烏地與俄羅斯宣布，每日聯合減產130萬桶原油到2023年底，美國國安顧問蘇利文回應說，與沙烏地高層的溝通順暢，會持續對此與沙烏地政府溝通。由於全球正面臨能源通膨問題，各界擔心沙烏地的減產恐讓通膨影響持續。

美、沙溝通無礙

根據《半島電視台》報導，美國國安顧問蘇利文16日受訪時說，美國與沙烏地高層都有持續溝通，確保全球的原油市場能有穩定供應。由於國際原能總署近日透露，沙烏地與俄羅斯每日聯合減產130萬桶的決議會延續到年底，且布蘭特原油的價格已來到每桶90元，創下今年新高，各界都相當關注。

《半島》提到，雖然美國也是產油大國，但沙烏地主導的OPEC+掌握全球超過40%的原油產量，即使美國、巴西與伊朗相繼提高產量，但也未能完全抵銷減產的影響，讓產油國可以在高油價中獲利，而能源價格高漲會影響通膨，甚至是聯準會是否要繼續升息，未來也考驗拜登如何與薩勒曼協調。

雖然美國總統拜登與沙烏地關係不好，但美國總統拜登與沙烏地王儲薩勒曼曾於G20高峰會時碰面，2人還與印度總理莫迪交頭接耳了一陣子，因為印度將與中東、歐洲建立「經濟走廊」的合作機制，美國也希望能從中獲得合作機會。

美盼促以、沙建交

安納道盧通訊社》也提到，美國正積極促成沙烏地與以色列復交，以因應中國促成沙烏地與伊朗的和解。美國國務卿布林肯說，以色列與沙烏地的衝突已經延續超過40年，若能夠和解，將對於中東的區域穩定有巨大的貢獻。但沙烏地仍對於以色列侵占巴勒斯坦在加薩走廊與約旦河西岸領土的問題感到不滿。

之前，在前總統川普的努力下，促成以色列與阿聯、巴林、蘇丹與摩洛哥建立邦交，若加上1979年的埃及與1994年的約旦，已有6個中東國家與以色列建交，而沙烏地王儲薩勒曼雖與拜登不和，但兩國過去在軍購與情資交換上互動非常密切。

【更多精采內容，詳見

美國 以色列 拜登

延伸閱讀

大學校園過招 拜登、川普競搶年輕關鍵票

【Daily Podcast】美國總統拜登之子涉吸毒購買槍枝遭起訴／中國小米AI助理「小愛同學」敏感詞之亂

杭特惹麻煩事件簿：父親拜登勝選一個月後 他即陷入司法紛擾

拜登狂批共和黨「MAGA經濟學」：幫富人減稅

相關新聞

外界普遍預期 聯準會可能暫停升息

美國今夏經濟數據喜憂參半，外界普遍預期聯準會（Fed）20日將暫停升息，但必要時不排除再度升息。

沙烏地宣布減產石油 美：持續溝通

雖與美國的溝通管道順暢，但沙烏地為了維持高油價的獲利，仍決議減產石油到今年底。對於沙烏地與俄羅斯宣布，每日聯合減產130萬桶原油到2023年底，美國國安顧問蘇利文回應說，與沙烏地高層的溝通順暢，會持續

電動車優勢 大車廠罷工 馬斯克坐收漁利

聯合汽車工會(UAW)15日向底特律三大車廠同步罷工，正值這些傳統車廠投入數十億元開發電動車的時期，資金來源大部分仍依賴...

油價飆 美航空股跌入熊市

在新冠疫情降溫後，航空業者原以為今年可望受惠於旅遊需求回升，卻又遭受油價高漲侵蝕獲利，拖累航空類股跌入空頭市場。

美車廠罷工 損失估50億美元

美國聯合汽車工會（UAW）15日在底特律三大車廠同步發動罷工，儘管只是有限的作業停擺，漣漪效應已開始擴散，連累別處車廠恐...

TikTok商城大打價格戰 將推一個月年終促銷

根據彭博資訊看到的文件，短影音平台TikTok計劃推出長達一個月的年終購物折扣促銷活動，設法吸引為通膨所苦的消費者前往T...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦