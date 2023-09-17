沙烏地宣布減產石油 美：持續溝通

雖與美國的溝通管道順暢，但沙烏地為了維持高油價的獲利，仍決議減產石油到今年底。對於沙烏地與俄羅斯宣布，每日聯合減產130萬桶原油到2023年底，美國國安顧問蘇利文回應說，與沙烏地高層的溝通順暢，會持續對此與沙烏地政府溝通。由於全球正面臨能源通膨問題，各界擔心沙烏地的減產恐讓通膨影響持續。

美、沙溝通無礙

根據《半島電視台》報導，美國國安顧問蘇利文16日受訪時說，美國與沙烏地高層都有持續溝通，確保全球的原油市場能有穩定供應。由於國際原能總署近日透露，沙烏地與俄羅斯每日聯合減產130萬桶的決議會延續到年底，且布蘭特原油的價格已來到每桶90元，創下今年新高，各界都相當關注。

《半島》提到，雖然美國也是產油大國，但沙烏地主導的OPEC+掌握全球超過40%的原油產量，即使美國、巴西與伊朗相繼提高產量，但也未能完全抵銷減產的影響，讓產油國可以在高油價中獲利，而能源價格高漲會影響通膨，甚至是聯準會是否要繼續升息，未來也考驗拜登如何與薩勒曼協調。

雖然美國總統拜登與沙烏地關係不好，但美國總統拜登與沙烏地王儲薩勒曼曾於G20高峰會時碰面，2人還與印度總理莫迪交頭接耳了一陣子，因為印度將與中東、歐洲建立「經濟走廊」的合作機制，美國也希望能從中獲得合作機會。

美盼促以、沙建交

《安納道盧通訊社》也提到，美國正積極促成沙烏地與以色列復交，以因應中國促成沙烏地與伊朗的和解。美國國務卿布林肯說，以色列與沙烏地的衝突已經延續超過40年，若能夠和解，將對於中東的區域穩定有巨大的貢獻。但沙烏地仍對於以色列侵占巴勒斯坦在加薩走廊與約旦河西岸領土的問題感到不滿。

之前，在前總統川普的努力下，促成以色列與阿聯、巴林、蘇丹與摩洛哥建立邦交，若加上1979年的埃及與1994年的約旦，已有6個中東國家與以色列建交，而沙烏地王儲薩勒曼雖與拜登不和，但兩國過去在軍購與情資交換上互動非常密切。

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