Fed明年降息次數 受關注

聯準會（Fed）將在台北時間21日凌晨2時公布利率決策結果，同時公布「點狀圖」呈現官員的利率預測落點，目前市場幾乎篤定Fed將維持利率不變於5.25%至5.5%，但明年底的落點4.6%是否有變化，是市場關注重點。

Fed將於會後發布「經濟預測摘要」（SEP），將是眾所矚目的焦點。巴隆周刊指出，市場普遍執著於年底前是否再次升息的問題，但真正的重點在明年可能降息幾次。

Fed在6月發布SEP顯示，官員對2023年底利率落點預測中位數是5.6%，意味年底前Fed可能再一次調高利率1碼；官員對明年底利率預測中位數是4.6%，意味明年可能四度降息1碼。

但時隔三個月，美國經濟強韌度超出Fed所料，因此最新SEP必會大幅修正。Brean Capital首席經濟顧問萊丁認為，預期明年降息四次「恐怕太超過」，畢竟Fed已大費周章壓制通膨，目前為止大有斬獲，勢必不願時機未到就降息，以免日後又不得不升息。

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