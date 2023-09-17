美股大跌 科技股帶頭殺

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國股市上周五（15日）大跌。美聯社
美國股市上周五（15日）大跌。美聯社

美國股市上周五（15日）大跌，依據路透社報導，台積電要求晶片設備商延後交貨，引發市場疑慮，加上美國公債殖利率持續上揚，大型科技股帶頭下殺。投資人將聚焦聯準會（Fed）本周將召開的利率決策會議。

科技股為主的那斯達克綜合指數上周五下跌1.6%，標普500指數和道瓊工業指數各跌1.2%和0.8%，那指和標普指數周線收黑。

台積電ADR上周五大跌2.4%，追蹤30檔晶片股的費城半導體指數更重挫3%。應用材料、科林研發、科磊（KLA）等晶片設備股重挫逾4%至5%、輝達（Nvidia）與超微（AMD）分別重挫3.7%、4.8%。連上市第二天的晶片設計商安謀（Arm）也受波及，大跌4.5%。

Allspring Global Investments基金經理人范克朗凱特說，台積電的新聞驚動投資人，也提醒經濟前景不確定性仍高。 他說：「市場已反映軟著陸…但有一些微觀數據表明，現在還不能說完全沒有風險。」

由於上周五適逢每季出現一次的「四巫日」，可能因此加劇市場波動。四巫日是指美國市場於每季（3月、6月、9月、12月）第三個周五會有四種期貨和選擇權合約同日結算。

有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）15日從2020年以來最低水準竄升，單日飆漲7.6%至13.79，但仍處於相對低檔。

美國10年期公債殖利率連續二周上揚，上周五收在4.321%。對利率上升敏感的大型股成長股亞馬遜和微軟下跌超過2%，Meta跌幅超過3%。

對晶片需求疑慮而言雪上加霜的是，美國聯合汽車工會（UAW）在通用汽車、福特和克萊斯勒母公司Stellantis工廠發動同步罷工，讓人擔心波及車用晶片的需求。

在聯準會本周二、三召開政策會議之前，美國公債殖利率攀升，Fed面臨著美國經濟強勁、通膨仍高於目標的局面。

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