油價飆 美航空股跌入熊市

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

在新冠疫情降溫後，航空業者原以為今年可望受惠於旅遊需求回升，卻又遭受油價高漲侵蝕獲利，拖累航空類股跌入空頭市場。

彭博資訊報導，國際原油價格過去三個月來大漲30%，沙烏地阿拉伯與俄羅斯本月稍早宣布延長減產措施後，更加速油價升勢，拖累標普航空業指數14日收盤跌入熊市，較7月11日的波段高點挫跌24%；相形下，美股大盤標普500指數同期間上漲1.5%。

在聯合航空、西南航空、及達美航空領軍下，航空類股15日止跌回升，稍微收復失土。根據Bespoke投資集團，航空類股上次表現如此低迷是在止於2022年6月的九周期間，當時受到新冠震撼衝擊。

一些美國大型航空業者上周已調降本季財測，原因是油價和人力成本大漲，及國內線需求不振。根據彭博行業研究，自7月初，分析師對美國航空業者今年獲利均值的預期已下滑8%，對明年的預期也下修10%。

彭博行業研究分析師佛格森說：「燃料價格已成航空公司獲利的最大風險，業者以較低的油價制定第3季的機票價格，隨後油價大漲，我想航空公司始料未及。」航空燃油通常占美國主要航空公司年度營運成本約25%，在今年第1季這項比率升至近30%，第2季降至略高於20%，佛格森預估，下半年該比重將再度攀升。

油價 美國航空 指數

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