TikTok商城大打價格戰 將推一個月年終促銷
根據彭博資訊看到的文件，短影音平台TikTok計劃推出長達一個月的年終購物折扣促銷活動，設法吸引為通膨所苦的消費者前往TikTok新成立的網路商城Shop消費，並向亞馬遜和沃爾瑪等老牌零售業者發動價格戰。
TikTok預計本周稍晚為Shop的合作商家舉辦培訓課程。文件顯示，TikTok將提供多達50%的補貼優惠給合作商家，鼓勵他們參加TikTok主辦的「黑五購物節」活動。該活動自10月27日開跑，到11月30日結束。TikTok發言人已證實有這項活動。
根據德勤（Deloitte）分析，美國消費者在黑五購物節活動的支出估計多達2,840億美元。TikTok試圖利用年終購物折扣吸引民眾前往Shop消費，力拚在繁忙的購物節活動一炮而紅。
TikTok上周在美國推出網路商城Shop，顯示該公司持續擴張電商業務，這是TikTok最具潛力的營收成長新來源。彭博報導，TikTok今年的電商銷售額目標訂在200億美元。
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