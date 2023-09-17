美車廠罷工 損失估50億美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
分析師估計，底特律三大車廠同步發動罷工，持續十天就可能造成超過50億美元的損失。（美聯社）
分析師估計，底特律三大車廠同步發動罷工，持續十天就可能造成超過50億美元的損失。（美聯社）

美國聯合汽車工會（UAW）15日在底特律三大車廠同步發動罷工，儘管只是有限的作業停擺，漣漪效應已開始擴散，連累別處車廠恐因欠缺零件而在本周被迫關閉。分析師估計，倘若罷工十天，可能造成超過50億美元的損失。

這場美國數十年來規模最大的產業工人罷工行動，已造成福特生產「Bronco」、Stellantis生產「Jeep Wrangler」和通用（GM）生產「雪佛蘭Colorado」車款的工廠停擺。

漣漪效應已浮現。福特發布聲明說：「本公司的生產系統環環相扣，UAW的罷工策略雖鎖定目標，仍將對未直接參與罷工的廠房設施造成連鎖效應。」

福特執行長法利之前已警告，除非最終組裝廠取得所需零件，否則恐怕必須「在數小時或數日內」裁員。果然，福特15日宣布在響應UAW罷工號召的密西根廠裁員600人。

同時，通用汽車通知堪薩斯廠約2,000名員工本周可能關閉該廠，因鄰近工廠罷工導致零件短缺。

通用執行長巴拉接受彭博電視訪談時表示「非常失望和沮喪」，強調通用提議未來四年加薪20%、發生活費補貼、提高退休金，是通用成立115年以來最優渥的條件，「這場罷工沒必要發生」。

巴拉擔任主席的美國商業圓桌會議發布聲明說，這場罷工「影響的不只是汽車業，勞工、企業和社區也會受波及」，並敦促「在後果造成更大經濟傷害前」讓紛爭落幕。

密西根顧問公司安德森經濟集團（AEG）估計，倘若罷工十天，可能導致56億美元的經濟損失。

後續發展無人能料。UAW表示，打算16日恢復勞資談判。但工會表明不可能接受只調薪20%，三大車廠也不可能對調薪40%的要求讓步。法利說，調薪40%「會讓我們沒生意可做」。

美國總統拜登立場偏向勞方，他說：「這些公司已開出一些重大條件，但我相信應當更進一步，確保在企業獲利創紀錄後，薪資合約也創紀錄」。

罷工 美國 福特

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