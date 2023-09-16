台積電拖累科技股大跌 Fed何時降息？這時是持股好時機

美國股市周五大跌，台積電據報導要求晶片設備商延後交貨引發疑慮，加上美國公債殖利率持續上揚，大型科技股帶頭下殺。聯準會（Fed）幾乎篤定下周將維持利率不變 於5.25%至5.5%之間，但如今投資人正將目光轉為何時開始降息，而Fed結束升息通常是持股的好時機。

台積電ADR周五大跌2.4%，追蹤30檔晶片股的費城半導體指數周五跌幅更深達3%，應用材料（Applied Material）在內的晶片設備股跌逾4%。連上市第二天的安謀（Arm）也受波及，重挫4.5%。

科技股為主的那斯達克綜合指數周五下跌1.6%，標普500指數和道瓊工業指數各跌1.2%和0.8%，那指和標普指數周線收黑。

Allspring Global Investments 基金經理人范克朗凱特（Bryant VanCronkhite）說，台積電的新聞驚動投資人，也提醒經濟前景不確定性仍高。 他說：「市場已反映軟著陸…但有一些微觀數據表明，現在還不能說完全沒有風險。」

美國10年期公債殖利率連續二周上揚，周五收在4.321%。對利率上升敏感的大型股成長股亞馬遜和微軟下跌超過2%，Meta和輝達（Nvidia）跌幅超過3%。

對晶片需求疑慮而言雪上加霜的是，美國聯合汽車工會（UAW）在通用汽車、福特和克萊斯勒母公司Stellantis工廠發動同步罷工，讓人擔心波及車用晶片的需求。

另外，Fed下周三（台北時間20日下午2時）將召開決策會議，同時聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會公布官員以點狀圖呈現的利率預測落點，明年底的落點4.6%是否有變化，是市場關注的另一重點。

Fed結束升息周期，通常是擁有美股的好時機。不少投資人認為，Fed 不太可能再提高利率，這表示2022年3月以來升息525個基點的急進緊縮周期已告一段落。

金融研究公司CFRA分析顯示，Fed過去六次緊縮周期之後，從最後一次升息到接下來首度降息期間，標普500指數平均上漲13％。

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）說：「假如華爾街推斷Fed已經結束升息週期，就算不會推升、至少也會支撐美股。」

CFRA也發現，Fed 過去升息過後平均9個月會開始降息，而標普500指數開始降息的6個月內平均上漲6.5％。從市場反映的交易來看，投資人認為Fed在明年1月開始降息的機率只有35％。

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