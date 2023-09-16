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妻子被傳與馬斯克一夜情 谷歌創辦人已悄悄辦妥離婚

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
谷歌共同創辦人布林已於今年5月悄悄與妻子莎娜漢辦妥離婚，導火線疑似是華爾街日報去年報導，莎娜漢與他的好友馬斯克有染。路透／NURPHOTO
谷歌共同創辦人布林已於今年5月悄悄與妻子莎娜漢辦妥離婚，導火線疑似是華爾街日報去年報導，莎娜漢與他的好友馬斯克有染。路透／NURPHOTO

谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）已於今年5月悄悄與妻子莎娜漢（Nicole Shanahan）辦妥離婚，導火線疑似是華爾街日報去年報導，莎娜漢與他的好友馬斯克（Elon Musk）有染。

這是布林的第二段婚姻，僅維持三年多。華爾街日報報導，他與莎娜漢2015年在一場瑜珈靜修營結識，2018年11月11日結婚，約兩周後莎娜漢生下兩人的女兒。

2022年1月，布林以「無法彌合的分歧」為由提出離婚。根據協議，兩人將共同分擔4歲女兒的法定與實際監護權。法院文件顯示，作為婚前協定的一部分，包括配偶贍養費、律師費和財產歸屬在內的問題已透過秘密仲裁解決。這對夫妻也同意支付子女撫養費，金額不公開。

法院文件顯示，身為律師的莎娜漢未對離婚提出異議，但要求法官判給她配偶贍養費。布林則以孩子未成年為由，多次希望讓離婚文件不對外公開，但遭到法官駁回。

華爾街日報去年7月報導，知情人士稱兩人離婚導火線是莎娜漢與馬斯克有染，而馬斯克還是布林的多年好友。馬斯克曾感性回憶特斯拉在創辦初期陷入困境，布林和另一位谷哥創辦人佩奇（Larry Page）仍決定投資該公司。

該報引述知情人士指出，馬斯克與莎娜漢在2021年12月發生一夜情。布林的離婚文件顯示，兩人從2021年12月15日開始分居。值得一提的是，馬斯克在同年9月自曝與交往三年的加拿大歌手葛萊姆絲（Grimes）分手；兩人至今育有三名子女。

華爾街日報當時報導後，隨即引來馬斯克上推特（現為X）怒批「一派胡言」，表示：「謝爾蓋（布林）和我是朋友，我們昨晚還一起參加派對。我三年來只見過妮可（莎娜漢）兩次，兩次都有很多人在場，一點都不浪漫。」莎娜漢也對此否認，並在接受《時人》雜誌採訪時稱這個醜聞「令人徹底崩潰」。

馬斯克 華爾街日報 離婚

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