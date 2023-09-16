航運巨頭馬士基執行長柯文勝：全球貿易浮現回暖的跡象

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
馬士基執行長柯文勝看好全球貿易將回溫。歐新社
馬士基執行長柯文勝看好全球貿易將回溫。歐新社

航運巨頭馬士基（Maersk）執行長柯文勝說，已見到全球貿易回暖的初步跡象。

CNBC報導，柯文勝說：「除非出現任何意外的負面震撼，我們會希望在時序進入2024年前，（需求）能緩慢回升，這種回升不是我們知道過去幾年的榮景，但可以肯定的是…需求更符合我們在消費端看到的，不再那麼與庫存調整相關。」

他說，歐美的消費力道是這次需求回升的主因，這些市場持續擁有「令人驚喜的上升動能」。馬士基2022年對疲弱的需求發出警訊，當時倉庫堆滿賣不出去的貨品，消費者信心也相當疲弱，供應鏈的瓶頸也難解。

柯文勝表示，後續的貿易回溫將由消費帶動，而非庫存調整的拖累。

庫存 驚喜

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