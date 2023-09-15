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台積電利空傳聞拖累美晶片設備商股價重挫 美股早盤震盪走跌

未來5年股市投資報酬如何？取決於3種「權力鬥爭」

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台積電利空傳聞拖累美晶片設備商股價重挫 美股早盤震盪走跌

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
台積電據傳要求供應商延後交付高階晶片製造設備，拖累晶片設備製造商股價重挫，連帶波及美股，三大指數15日早盤開低走低。美聯社
台積電據傳要求供應商延後交付高階晶片製造設備，拖累晶片設備製造商股價重挫，連帶波及美股，三大指數15日早盤開低走低。美聯社

台積電據傳要求供應商延後交付高階晶片製造設備，拖累晶片設備製造商股價重挫，連帶波及美股，三大指數15日早盤開低走低，道瓊工業指數下跌101點或0.3%，標普500指數跌0.5%，那斯達克綜合指數跌0.8%，費城半導體指數跌1.4%，台積電ADR跌0.9%。

路透引述消息人士報導，全球晶圓代工龍頭台積電對客戶需求前景感到憂心，通知荷蘭艾司摩爾（ASML）等主要供應商延後交付高階晶片製造設備，拖累美國應用材料（Applied Materials）跌3.2%、科林研發（Lam Research）挫2.8%、科磊跌3.3%，而ASML的ADR則跌3.2%。

聯合汽車工會（UAW）的汽車工人已展開罷工，分別在福特、通用、Stellantis各一座工廠同時發動，約12,700名勞工參與，為三大車廠史上首度同時遭遇罷工。福特、通用早盤開低後又回到平盤之上。特斯拉跌1.4%。

軟銀旗下矽智財業者安謀（Arm）早盤漲逾7%，延續上市首日的漲勢。安謀昨日收盤大漲近25%，重新燃起了提振首次公開發行票（IPO）市場的希望。

其他個股方面，Adobe大跌3.9%，儘管上季財報優於市場預期。蘋果跌0.5%，輝達跌1.1%。

台積電 美股

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