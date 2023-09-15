未來5年股市投資報酬如何？取決於3種「權力鬥爭」

荷蘭資產管理公司表示，未來五年，有三股「權力鬥爭」趨勢將改變世界經濟樣貌，並在多元資產投資組合配置中扮演重要角色，投資人不可不知。

財經網站MarketWatch報導，總部在鹿特丹的基金管理公司Robeco本周發布報告指出，這三股權力鬥爭包括：

--勞資鬥爭：勞工爭奪更大的議價權，勞資鬥爭結果如何，或許將取決於在通膨揮之不去的環境下工資會漲多少。

--央行與政府對抗：貨幣寬鬆時代落幕，央行為了壓制通膨力保利率維持在高檔、抗拒政府敦促降利率的壓力。

--美中爭霸：「多極世界」時代來臨，美國與中國大陸爭霸。

Robeco指出，這「三重權力鬥爭」已經展開了，投資人於是面臨一個「零風險利率（risk-free rate）升高、預期股票風險溢酬（equity risk premiums）降低」的世界。

分析這三股力量可能如何交互作用，Robeco對未來五年（2024~2028）股市和其他資產的投資展望預測如下：

一、最可能的情境

先進國經濟體2024年可能面臨溫和衰退，消費者物價通膨率平均持穩在大約2.5%，美國實質國內生產毛額（GDP）季增年率平均2.3%，低於美股標普500指數目前隱含的價位。

這種成長展望雖良好，但同時總體經濟波動性可能增強，而且央行不願降利率，與力促調降借貸成本的政府之間展開「拔河」— 意味著「貨幣政策緊縮可能不足以讓需求驅動的通膨消失」。

在這種情境下，Robeco預期，已開發市場的企業盈餘成長可能低於目前對未來五年的共識預測——歐美盈餘成長可能接近10%或甚至達到二位數——以至於這些先進國股市表現可能比新興市場股市遜色，國內債市應可（對持美元的投資人而言）提供優於現金的報酬率。

Robeco在報告中寫道：「我們之所以預料獲利能力下滑，理由與總體經濟主題有關，就是三重權力鬥爭使然。在地緣政治爭權奪利中，股市將首當其衝。而且，全球企業調整供應鏈，把生產線轉向地緣政治上較友善的國家或地區，必將升高成本並降低效率。再者，之前央行一連串升息延遲的效應也將陸續顯現，那將進一步壓縮企業利潤。

二、最佳情境

最樂觀的發展，是各行各業儘早並快速採用人工智慧（AI）技術，因而可能帶動一波高於趨勢水準的經濟成長，同時把通膨壓回央行的目標。

結果是：經濟不冷不熱恰到好處。如此一來，各國央行緊縮貨幣政策便可稍事喘息，已開發市場和新興市場的股市都將迎來榮景，2024年至2028年的年化報酬率可望達到二位數。

三、最糟情境

在Robeco沙盤推演下，最糟情境是世界兩大超級強權之間的互信降到冰點、各國央行力抗政府敦促降息的壓力，服務業勞工失去議價權。

同時，停滯性通膨（stagflation）環境浮現——先進國家通膨率平均而言仍頑強高懸在3.5%，年成長率則掉到區區0.5%——使央行官員貨幣決策更左右為難。

若那種情境成真，未來五年期間，已開發市場股市以美元計的年化報酬率可能只有2.25%，比現金的預期報酬率還要低。

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