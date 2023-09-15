大陸經濟困境升高兩岸開戰風險？專家：風險反倒降低

美國總統拜登上周末在20國集團（G20）峰會場合表示，他認為中國大陸陷入經濟困境，不會促使北京當局為轉移注意力而出兵攻打台灣。知名中國問題專家裴敏欣認為，拜登的判斷與傳統認知相左，卻也是正確的。

常見的理論是，中國大陸面對經濟長期停滯的前景，可能藉由對外耀武揚威來轉移國人的注意力。但中美關係專家暨彭博資訊專欄作家裴敏欣認為，這種論點既缺乏實證基礎，也誤解了中共及大陸國家主席習近平的策略盤算。

「轉移注意力」是謬論

裴敏欣指出，對陷入經濟困境獨裁政權最持久的誤解，是所謂的「轉移注意力」理論，大意是說，獨裁者因為經濟管理不善，瀕臨即將喪失執政正當性的處境，因此有強烈動機對外挑起衝突，以激發人民愛國熱忱、鞏固權力中心，有助繼續掌權。

這種理論廣為周知，卻罕見歷史實例可佐證。唯一例子或許是1982年4月，阿根廷獨裁軍政府揮軍侵略英屬福克蘭群島，以轉移人民對國內銀行業危機和經濟衰退的注意力，結果遭英軍擊潰，軍政府隨即瓦解。

但福克蘭戰爭是特例，而非常規。按常理，經濟羸弱之國打贏戰爭的可能性極低，主動挑起戰爭更有如自殺，尤其是槓上國力更強的對手。

「轉移注意力」理論的另一個謬誤，是假設獨裁政權需要民眾支持，才能維繫政權。事實上，獨裁政權遭遇經濟危機時，只要能繼續獲得軍方支持，政權存續機率相當高。

反過來說，獨裁政權若是出兵打仗卻敗北，絕不可能繼續掌權。因此，很少獨裁者會願意做這種高風險賭注。他們較傾向用另一種經過時間考驗的做法，來因應經濟危機：加強對國內鎮壓，而不是出兵鄰國。

「中國觸頂」論有破綻

另一理論較具說服力，就是所謂「中國觸頂」論，在國際關係學者布蘭茲（Hal Brands）與貝克利（Michael Beckley）2022年合著的《危險地帶》（Danger Zone）一書中提出。大意是，崛起的強權在國力觸及顛峰時變得最危險，因為打贏戰爭的勝算更高。

裴敏欣指出，這種理論也有破綻。一來，歷史證據有強有弱。此理論也忽略可能交戰的雙方國力差距；若國力觸頂之國仍比對手國弱很多，例如中國相對於美國，那麼其領導人理應明白戰勝機率渺茫，無論時機為何。再者，中國大陸領導人認為國力已「觸頂」了嗎？大多數人似乎仍樂觀期待未來成長超車美國、縮短兩國差距。

那種看法可能沒錯。威脅大陸未來成長的人口老化問題，要到2030年以後才會造成重大影響，屆時大陸人口的年齡中位數可能升到42.7歲（相較於美國的39.7歲）。就短、中期而言，大陸頭號經濟挑戰是失業問題，而非勞動力不足。

更重要的是，作為一個中、上所得經濟體，中國大陸現在的成長潛力仍遠高於美國。大陸主要的問題不是「基本面弱到無藥可醫」，而是「經濟管理不善」和「不動產危機」愈滾愈大。

「緊張但不戰」策略仍有擦槍走火風險

雖說上述理論不是謬誤就是有缺陷，但仍不應低估擦槍走火、意外爆發戰爭的可能性。

目前，與美國及其東亞盟友維持緊張關係，但遠遠避開戰爭，對習近平有利：可把國人注意力轉向外國敵人，讓習近平把問題歸咎於美國挑起的經濟冷戰。

證據顯示，中國大陸正小心翼翼估算如何維持平衡，並採取種種措施避免可能贏不了的直接衝突。習近平雖拒絕了拜登提議在美中競爭關係之間設立「護欄」，但北京對台軍事演習動作愈來愈頻繁、猛烈，迄今尚未導致擦槍走火事件發生。美國也未發現任何證據，足以證明習近平已對是否和何時犯台做出決定。

當然，裴敏欣強調，這種「緊張但不戰」的策略仍相當危險，對手國若對北京可能展開侵略維持高度警戒，衝突尤其有一觸即發之虞。只因北京或許不樂見衝突發生，不表示北京一定會避免戰爭。

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