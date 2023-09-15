日本馬自達伺服器遭不當讀取 逾萬筆資訊恐外洩
汽車製造商日本馬自達公司（Mazda）今天宣布，公司的伺服器遭到外部不當讀取，可能導致公司內部系統逾10萬筆帳號相關的個資外洩。目前尚未傳出有帳號資訊被惡意使用。
讀賣新聞報導，馬自達今天在新聞稿中說明，可能外洩的資訊是馬自達公司、集團公司員工、業務合作夥伴等的10萬4732筆帳戶相關資訊，之中包含姓名、公司名、電話號碼、電子郵件地址等。
馬自達7月24日確認伺服器有未經授權被讀取的跡象，已經作廢相關帳戶資訊，並關閉伺服器，目前尚未確認有帳號資訊被惡意使用的案例。
經過外部的專家調查，初步判斷是伺服器較脆弱的部分被鎖定而引起的。
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