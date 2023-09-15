日本鼓勵個人投資海外資產 可能導致日圓長期趨貶

日本政府修改投資法規，2024年起永久性取消日本個人儲蓄帳戶（NISA）的股利稅及資本利得稅，預料將使日本散戶投資人加速把儲蓄投入海外股市與基金，由於在這個過程中，投資人將拋出日圓，因而新制度將成為日圓匯率長期偏軟的催化劑。

彭博資訊報導，NISA制度是為了鼓勵日本個人藉由投資來累積退休金，而非緊抱現金。現行法規允許個人每年投資120萬日圓，享有五年的股利與資本利得免稅期。岸田文雄內閣修改法規，從2024年起將每年投資上限提高到360萬日圓，且永久性免稅。

NISA雖允許民眾投資國內或國外資產，但由於國內資產殖利率偏低，且日圓匯率趨貶，已使外幣投資愈來愈具有吸引力。

彭博資訊對公開資訊所做的分析顯示，從2015年以來，NISA帳戶中外國股票與投資信託基金的金額平均年增30%以上。

截至今年3月底止，總額相當於500億美元，這只會對日圓匯率造成輕微影響。但基於NISA既有的趨勢，新實施的租稅獎勵措施，加上家庭擁有高達1,107兆日圓（約合7.5兆美元）的儲蓄，散戶投資海外對日圓匯率的衝擊將會增強。

東京NLI研究所資深經濟學者上野剛表示，「NISA擴張必然會促使投資組合型的資金外流，並產生持續性的日圓賣壓。由於預期日本經濟低度成長，且國內殖利率偏低，意味著資金更可能流出日本」。

今年迄今日圓對美元已貶值11%，主因美─日殖利率差距擴大；儘管日本央行即將實施貨幣政策正常化，但殖利率差距不大可能在短期內大幅縮小。

三菱日聯國際投信行銷部副總經理八木孝之表示，「新NISA制度預料將使投資理念大幅改變。如果許多民眾預期日圓在中、長期間將逐步貶值，可能會鼓勵一些人士賭外幣及海外投資將大幅升值」。

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