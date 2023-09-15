漲價趕跑消費者 H&M上季營收成長停滯
瑞典服飾零售商H&M上季營收意外零成長，因為持續漲價導致消費者轉向中國大陸對手希音（Shein）等提供超低價折扣的品牌。
H&M於15日表示，在截至8月為止的上季，以固定匯率計算的營收成長為零，不如路透訪調分析師預測的成長5%。
RBC分析師錢伯倫表示，這家平價時尚零售商近來一直允許價格緩慢上漲，英國H&M近來價格只比平均低10%，但該公司通常提供約20%的折扣幅度。
Shein已靠著豐沛的超低價產品，從其他服飾大廠搶下市占率，但該公司成立以來，也一直面臨到產品在中國大陸的製造方式及工廠勞動環境等問題。
H&M表示，上季優先重視獲利能力和減少庫存水準，其次才是營收成長，正致力於達成明年營業利益率10%的目標。但分析師預期，已花了超過七年在減少庫存的H&M，將無法達目標。
Bernstein分析師伍茲表示，H&M財報暗示其定價能力有限，「相較於Zara母公司印地紡（Inditex）第2季加速成長」，H&M財報「顯得非常疲弱」，「由於疲軟營收，我們仍對其提高利潤（的目標）抱持懷疑」。
印地紡13日表示，在截至7月為止的六個月內，以固定匯率計算的營收成長17%，帶動營業利益大增30%。
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