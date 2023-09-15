越南工廠景氣低迷 「中國加一」效果有限 指望美國來救

越南正面臨十年來最嚴重的工廠低迷狀況，主因是全球需求疲軟，這顯示供應鏈移出中國大陸對這個東南亞國家的嘉惠程度不如預期。

最新數據顯示，在越南，三星手機和愛迪達球鞋出貨量已經放緩，1至8月的整體出口較去年同期減少10%，與一年前大增17%形成鮮明對比，且出口已連八個月下降，是十多年來最長頹勢。

製造商正縮減人力，儘管現在應該是為耶誕假期訂單忙碌的旺季。官方數據顯示，在第2季，生產工業產品的工作大減，30萬越南人從事地下經濟活動，去捕魚、務農或投入居家清潔。

雖然有企業因為擔心中國大陸的地緣政治風險而擴大越南的業務，但除全球景氣欠佳外，越南各行各業也飽受官僚主義和電力短缺的困擾。

越南正取締貪腐，申請核發許可變難，影響所及，前六個月的公共投資僅達全年目標的33%。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）助理經濟學家Theng Theng Tan認為景氣低迷「看不到終點」：「中國大陸疫後重新開放能提振出口需求的希望也幾乎消失。鑑於嚴峻的外部前景，下半年GDP成長料難達到總理充滿抱負的9%目標。」

香港城市大學研究國際經濟法的教授Julien Chaisse對越南長期前景抱持樂觀態度。基於美國總統拜登最近訪問河內、華府有意資助越南開採稀土，還提供200萬美元支持越南培訓人才從事半導體組裝、測試和封裝，Chaisse說美越夥伴關係「可能給越南企業帶來新機遇，進而催化經濟反彈」。

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