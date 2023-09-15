水電瓦斯食材都漲翻！日本拉麵店現倒閉潮「恐創最糟紀錄」

拉麵是日本的國民美食，走遍日本大街小巷，總是不難看到拉麵店的蹤跡。然而隨著各種原物料上漲，在日本算平價美食的拉麵，受到相當大的衝擊，許多拉麵店陸續因為撐不住漲價，最後只能選擇倒閉，成為令人擔憂的狀況。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，位於埼玉縣越谷市的拉麵店「ら～めん破ぐん星」，在當地頗有口碑，每到用餐時刻，經常都高朋滿座，還有客人五年來，一定每週至少造訪一次。然而，店主中純一卻在兩、三個月前，決定店家只營業到今年十月為止就收。

中純一指出，各種與拉麵的相關食材，包括麵粉、醬油、筍乾等等都大幅上漲。電費、瓦斯費等也漲了1.5倍以上，人事費也不停攀升，終於是讓店家撐不下去。許多店裡的常客知道消息後，都感到相當震驚。

根據「東京商工研究處（東京商工リサーチ）」的統計，2023年一到八月期間，已經有28間拉麵店宣布倒閉，追平2019年的數據。當年最終整年有41家拉麵店關門大吉，是近年來最糟的紀錄。然而今年在前景不樂觀下，很可能會有越來越多拉麵店撐不下去，再次突破新高。

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