ARM 上市首日大漲25% 市值逾650億美元 、軟銀大賺一筆

軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）周四在美國紐約那斯達克交易所掛牌上市，首日收盤大漲近25%，推升這家時隔七年重返公開市場的公司市值超過650億美元。

安謀14日以每股56.1美元開出，隨後穩步上漲至60美元以上，盤中一度上漲30%，收盤報63.59美元，較其首次公開發行股票（IPO）定價51美元，漲幅達24.69%。

這宗今年最大並甚受市場矚目的IPO案，首日表現跳漲行情，對那些一直等待上市的公司而言是個好兆頭，也鼓舞了軟銀創辦人兼執行長孫正義。在這之前，IPO市場因烏克蘭戰爭和美國聯準會激進升息而大受打擊。

彭博新聞的報導指出，周三安謀的最後定價會議時，高階主管與銀行家曾建議孫正義將定價提高到行銷時的指引區間之上，但孫正義認為不值得冒險。首日掛牌股價上漲，讓軟銀的持股增值約120億美元。

Oppenheimer & Co.高級分析師Owen Lau說：「這個躍升令人們更加看好今年剩餘時間和進入2024年的IPO市場。」

食品雜貨配送服務公司Instacart、德國製鞋商勃肯（Birkenstock）、營銷自動化平台Klaviyo等知名企業，正準備在未來幾周內上市。銀行家和分析師表示，如果這些企業上市都成功順利，很可能會在2024年引發一波上市潮。

券商Capital.com的資深市場分析師Kyle Rodda表示，Arm的IPO是一段時間以來，市場上看到的最熱鬧的上市案，「這也將是對風險偏好的一次重大考驗，看看高成長、投機性的公司，在高利率的新世界裡，是否仍能吸引投資人的興趣」。

安謀周三IPO定價於指引區間的最高端時，估值約為545億美元，軟銀目前仍持有90.6%股權。上個月，軟銀從所屬願景基金收購了安謀25%的股份，當時的估值為640億美元。

安謀財務長Jason Child表示，軟銀執行長孫正義對安謀懷抱熱情，「他相當看好這家公司，關心的並不是現在甚至近期的股價，他重視的是未來價格走向」。

路透指出，安謀的技術在科技硬體生態系中不可或缺，全球幾乎所有智慧手機都使用安謀的晶片設計架構。公司上月披露，智慧手機和個人電腦兩大市場下滑之際，公司年度營收減少1%。

Child說，安謀仍有能力拉高營收，因為最新技術生產的晶片要支付5%的授權金，使用前一版本技術則是支付3%，而高階手機傾向使用安謀最先進的技術。

Federated Hermes投資組合經理Jordan Stuart認為，安謀IPO最後定價保持在指引的區間之內，顯示投資人對價格很敏感，安謀的董事會和承銷的投資銀行，也展現謙遜。他說，雖然安謀的亮眼登場可能會鼓勵其他科技公司推進IPO，但這並不意味著2021年的繁榮泡沫會重現。

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