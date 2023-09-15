美元指數升至六個月高點 美數據強、ECB暗示結束升息

美元指數周四（14日）飆升至六個月高點，因美國經濟數據比預期強勁，且歐洲央行暗示其升息周期可能已經結束。

美元指數尾盤上漲0.64%，報105.41，略低於盤中稍早觸及的3月9日以來最高105.43。該指數有望創下一周多以來最大單日漲幅。

歐元兌美元貶值0.81%至1.0643美元；日圓兌美元幾乎持平，報147.47日圓。

歐洲央行周四將其關鍵利率上調至4%的紀錄高點，但表示這很可能是其在長達一年多的抗通膨行動中的最後一次行動，因為歐元區經濟仍在困境中掙扎。之後，歐元兌美元貶值0.89%，報1.0635美元，盤中跌至1.0629美元，為3月17日以來最弱，創7月27日以來最大單日跌幅。

多倫多Silver Gold Bull公司外匯和貴金屬風險管理總監Erik Bregar說：「歐洲央行總裁拉加德暗示這可能是最後一次升息，因為她說了，如果我們將利率維持在當前的水平一段時間就會奏效諸如此類的話」，「然後，我認為今天上午美國公布的每個數據都好於預期，包括申請失業救濟人數、零售銷售、整體PPI，所以這對美元來說像是雙重提振」。

儘管美國經濟數據良好，但市場對美國聯準會未來政策的看法基本保持不變，根據芝商所的FedWatch工具，市場預期聯準會在9月19-20日政策會議結束時維持利率不變的機率為97%，略高於周三的96%。11月會議上升息1碼的機率從前一天的41%降至35.3%。

英鎊兌美元報1.2418美元，盤中貶0.68%，此前曾貶至三個月低點1.2400美元。

在中國人民銀行表示將下調銀行存款準備金率25個基點後，離岸人民幣周四走軟。

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