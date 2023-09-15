美參院財委會通過避免美台雙重課稅 主席盼數月內落實

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國聯邦參議院財政委員會主席魏登。法新社
美國聯邦參議院財政委員會主席魏登。法新社

美國聯邦參議院財政委員會14日以全票贊成通過美台雙重課稅減免，財委會主席魏登（Ron Wyden）會後表示，這顯示跨黨派議員全力支持強化美國對台灣的經濟夥伴關係，若進展順利，數月內就可以達成目標，不用拖上好幾年。

中華民國駐美代表蕭美琴表示，感謝參議院兩黨議員積極立法，協助解決台美雙重課稅問題；駐美代表處將持續與美國參眾兩院議員及行政部門溝通，盼相關立法程序能盡快完成，以進一步活絡台美間雙向跨境投資。

為了解決美台雙重課稅問題，參眾兩院財政與歲出入委員會徵集公眾意見月餘，由隸屬於美國國會的聯合稅務委員會（Joint Committee on Taxation）草擬政策性文件，在美國國內稅法（Internal Revenue Code, IRC）中新增台灣章節，落實避免雙重課稅問題。

聯合稅務委員會幕僚長巴霍德（Tom Barthold）表示，台灣章節會標註為符合條件的台灣民眾提供與美國所得稅條約範本同等的待遇；此外，必須在美國財政部長確定在台灣繳納所得稅的美國民眾也獲得相同待遇時，這項減免待遇才會生效。

共16名參議員在會中發言，有的提到台灣和各自議員選區緊密的經濟關係，支持處理雙重課稅問題，也有議員表示，鑑於北京對台灣的軍事和政治壓力，美國更應該展現強化對台經濟關係的意志。

魏登表示，沒有時間可以浪費；今天提供的免稅待遇，和美國提供給其他主要貿易夥伴的是一樣的，若美國不提供免稅待遇，那麼台灣的投資就可能流向其他國家，美國無法接受因雙重課稅問題，阻礙國內半導體產業的發展；國會也要保障赴台工作的美國民眾，讓他們不用擔心雙邊報稅的問題。

身兼外交委員會主席的財委會成員梅南德茲（Bob Menendez）表示，雖然財委會提出的版本略有不足，但他願意支持，也會與魏登緊密合作，加速落實財委會和外委會的法案版本。

針對避免美台雙重課稅，參院外委會在7月13日已口頭表決通過「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act）。

魏登表示，他正在和梅南德茲討論一項架構，以達成避免雙重課稅的目標。

美國 議員

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