升息1碼存款利率飆至4% ECB暗示最後一次升息
歐洲央行（ECB）14日舉行決策會議，決定再度提高三項主要利率各1碼，是連續第十次升息，符合預期，並暗示這可能是此波緊縮周期的最後一次升息。其中最重要的存款利率提高到4%，創歷史新高，累積升息幅度為4.5個百分點（18碼），主因7月會議以來石油及天然氣價格大幅上漲，使通膨目標更難達成。
此外，ECB下修經濟成長預估，並調高通膨預估。
ECB並將主要再融資操作（MRO）利率提高到4.5%，邊際貸款便利（MLF）利率提高到4.75%。儘管8月歐元區通膨率已從去年的10.6％頂峰，降到5.3％，但這項決策顯示決策官員仍然更擔憂通膨風險。
ECB在會後聲明中指出，「基於目前的評估，決策委員會考慮目前的基準利率水準若維持夠長的時間，已經能夠對通膨率適時回到目標做出重大貢獻」；「只要有需要，利率將維持在足夠具有約束力的水準」。
ECB目前預估，2023年通膨率為5.6%，2024年降到3.2%，2025年為2.1%；ECB調高2024年預估，顯示通膨將在高檔維持相當長的時間。
ECB並表示，支持升息者表示通膨仍然太高，而最近能源價格上漲可能使通膨重新加速。不過緊縮行動已經衝擊歐元區經濟，尤其是製造業，使企業與家庭受創嚴重，服務業也開始陷入困境。
聲明中並表示，「利率決策將繼續觀察後續的經濟與金融數據，潛在的通膨動能，以及貨幣政策的傳輸力度，來評估通膨展望，作為利率決策的基礎」。
歐元／美元匯率下跌0.24％，報1.07美元；德國2年期公債殖利率下跌4基點，報3.13%。
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言