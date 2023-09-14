西德州油價升破每桶90美元 去年11月以來首見

西德州原油期貨價格14日早盤升破每桶90美元，自去年11月以來首見，因市場預期，在沙烏地阿拉伯和俄羅斯的主導下，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減少供應，卻適逢需求增加，將使油市吃緊。

根據彭博資訊報價，西德州原油期貨14日一度上漲1.7%至每桶90.04美元，之後漲幅稍微收斂。

國際能源總署（IEA）本周警告，沙國、俄羅斯持續減產，可能創造「龐大的供應缺口」，油價恐怕會進一步震盪。IEA日前表示，油市下一季會面臨每天供給短缺超過300萬桶的情況，短少量可能是逾十年來最多。

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