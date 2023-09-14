路透：美債殖利率高掛 台灣大銀行買得戰戰兢兢

路透報導，美國10年期公債殖利率高掛，看了讓人留口水，然而遲遲未見美國聯準會（Fed）降息契機，使台灣各大公股銀行操盤人遭遇適合積極布局時機的重大考驗。多位銀行高層人士表示，由於諸多不確定因素，美債買起來令人痛苦、膽顫心驚。

這些台灣公股銀行高階主管指出，目前只敢少量、適度、緩步買進，並把目光轉向收益率較高的金融債及浮動利率美元計價債券。

一位中型銀行主管說：「美債很麻煩，每次都說它迴光返照，但（殖利率）就是下不來，太陽永遠照耀著你，一直在那裡烤，把你熱死、烤成人乾。」他說，「現在大家都被吊在烈日下，就看誰能撐得住、看誰氣長、看誰先脫水。」

美債殖利率高掛在4.366%，屢攻不破。這位主管另也形容美債的高殖利率「像帶刺的玫瑰」，碰它要有膽、口袋夠深，否則會被刺傷。

近年財務操作績效亮眼的第一金控旗下第一銀行高層向路透分析，Fed仍有升息空間，美債殖利率若漲破4.36%高點，應有機會往4.5%靠攏，目前第一銀行布局美元計價等外幣債，以美國公債為優先，其次是金融債，再配置少量公司債。他說：「美債殖利率在4.3%左右，目前就是分批、在不同水準布局。」

一位100%公股銀行的主管解釋，相較於固定利率的美國公債，浮動利率美元計價債券因具保本概念，利率隨市場波動，目前的操作策略是適度布局浮動利率債券。

他指出，「（美元）資金成本高，大概在5.3%，拿去買4.2%~4.3%的美債是負利差，只能短線交易，賺一點資本利得。」他也說，美債現在買起來有點痛苦，因為一直沒能看到降息機會，操盤人不敢大買，只能適度、緩步買入。

另一位大型公股銀行主管也提到，美債殖利率目前的水準，相較於換匯（SWAP）點均在4%以上，幾乎沒有養券空間。

台債方面，因資金成本高，收益率低，目前是負利差狀態。一大型商銀高層即直言，「台債在我們眼中，不會建立非常多部位，主要是當作流動準備。現階段比較偏好布局短債，例如五年期公債。」

展望第4季的債券操作，大型證券商交易員表示，目前情勢尚未明朗，不知道美債殖利率會不會再往上衝，現在就是停、看、聽，等待黎明，市場態勢更清晰之後再出手。

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