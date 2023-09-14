參院AI論壇 馬斯克呼籲建立監管架構 和祖克柏沒對上話
美國參議院多數黨領袖舒默周三（13日）召開「AI洞見論壇」，這項閉門會議邀請了20多位重量級科技業領袖、民間團體領袖，與60多位參議員，共同商討人工智慧立法規範。華爾街日報說，科技大咖們在會中辯論AI的危險與機會：X（前身為推特） 董事長馬斯克呼籲建立AI監管架構，強調風險層面；微軟創辦人比爾蓋茲則是談論AI能夠協助處理世界的飢餓問題。
馬斯克參加舒默召集的討論會後，另又私下會晤了眾院議長麥卡錫。他在這些會議後對媒體記者說：「當有一事物對公眾可能帶來危險時，你要有所監管。」
不願具名的與會人士轉述，同時也是特斯拉執行長的馬斯克在參院的高峰論壇中告訴參議員，不必擔心自駕車，而該聚焦於所謂的「深度AI」，亦即深度學習的人工智慧系統，這類AI教導電腦以模擬人腦的方式來處理資料。馬斯克表示對智慧程度強大資料中心的顧慮。
會議召集人舒默說，與會人士有共識，政府需要在監管AI時扮演一定角色，周三會議是立法發展一系列做法的第一步，他希望能夠在幾個月內完成規範AI的立法。
華爾街日報指出，關於規範AI的立法要涵蓋哪些領域，其實議員間還沒有共識，而且涉及法律較深奧的部分。項目涉及著作權、隱私權、種族歧視、政府與軍事用途等等。
據了解，周三的討論會中，民間團體領袖質疑「開源」（open-source）AI系統可供公眾下載與修改所可能形成的危害，提供開源平台的Meta，也出席會議的Meta執行長祖克柏，馬上提出辯護說，類似的指引網路本就可以找到，強調Meta建構AI相關技術時，力求安全。
周三與會的眾科技要角，多迴避會場外的媒體攝影機，馬斯克是個例外。他離開會場時對記者說，他不相信國會已做好監管AI的準備，不過在草擬法案之前，多研究這個議題，是合理的。
媒體另也關心先前隔空討論要鐵籠格鬥的馬斯克與祖克柏，今天都參加了討論會，兩人在會中的互動。馬斯克回答說，他在會場沒有直接和祖克柏講上話，但他仍願意上場格鬥。
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