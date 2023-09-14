巴隆：股神巴菲特認賠減碼惠普持股 後續動作受關注
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）本周已出售550萬股的惠普（HP）股票，為波克夏去年開始買進惠普股票以來，首度減碼持股。
巴隆金融周刊（Barron's） 報導，波克夏13日向美國證管會（SEC）呈交的申報資料顯示，該公司11~13日以平均每股29美元左右的價格，出售550萬股惠普股票，共進帳約1.6億美元。
波克夏現在的惠普持股為1億1,550萬股，以惠普13日的收盤價計算，價值約33億美元。
波克夏執行長巴菲特向來喜歡低調調整波克夏規模3,500億美元的股票組合，默默買賣股票，但因為波克夏持有的惠普股票占惠普整體在外流通股票超過10%，因此須在兩個上班日內揭露出售持股事宜。
巴隆估算，波克夏現在持有的惠普股票占比約為11.7%。巴隆也根據波克夏去年初買進惠普股票、最後一次在去年4月買進後的惠普股價推估，波克夏可能因為這筆售股交易承受小額損失。
投資人將密切關注波克夏是否會持續減碼惠普持股，就像最近幾季一直在減碼銀行股一樣。波克夏近年買賣股票的活躍度已高於過去。
蘋果秋季發表會
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言