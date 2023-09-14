快訊

美越獄殺人犯潛逃2周後終落網！被警犬制伏 武裝警「開心大合照」曝

暴力傳給下一代？烏克蘭孩子玩起了「戰爭遊戲」

岸田文雄的心機：內閣人事改組要救民調、打政敵

以示薄懲！美國計畫將原定撥給埃及的5500萬美元軍援轉給台灣

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
我國明年度國防預算創新高，圖為F16戰機在中山高速公路戰備道進行降落操演。圖／本報資料照片
我國明年度國防預算創新高，圖為F16戰機在中山高速公路戰備道進行降落操演。圖／本報資料照片

華爾街日報報導，美國計畫將原定撥給埃及的軍援8500萬美元轉移給台灣和其他國家，國會議員甚至提案將另外的2.35億美元也凍結，表達華府對埃及人權狀況的不滿。

美國每年軍援海外的金額高達1.3兆美元，這次轉撥給台灣的約5500萬美元，另外3000萬將給黎巴嫩。

埃及 美國 華爾街日報

延伸閱讀

宇宙生活逾355天 美國太空人創停留時間最久紀錄

金正恩會普亭 美國批准對南韓出售價值50億美元F-35戰機

金正恩突訪俄羅斯：普丁向北韓求軍援，烏俄戰爭版的軸心國連線？

【Daily Podcast】金正恩訪俄，軍援交換的戰爭風險？／中國間諜案在倫敦：英國是否要對中採取強硬態度？

相關新聞

以示薄懲！美國計畫將原定撥給埃及的5500萬美元軍援轉給台灣

華爾街日報報導，美國計畫將原定撥給埃及的軍援8500萬美元轉移給台灣和其他國家，國會議員甚至提案將另外的2.35億美元也...

網攻駭客勒贖9.66億元 凱薩娛樂傳出砍半付

根據知情人士，經營拉斯維加斯大道上凱薩宮酒店（Caesars Palace）的凱薩娛樂（Caesars Entertai...

巴隆：股神巴菲特認賠減碼惠普持股 後續動作受關注

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）本周已出售550萬股的惠普（HP）股票，為波克夏去...

星巴克告別舒茲時代 董事會新增阿里巴巴老將張蔚

星巴克董事會宣布洗牌，創辦人舒茲（Howard Schultz）卸任，周三已生效。

桑默斯：美經濟軟著陸機率只有三成 Fed可能還得升息

美國前財長、現任哈佛大學教授桑默斯（Lawrence Summers）認為美國經濟軟著陸的機率只有三成，股市風險不可忽視...

今年最大IPO案今開始交易 安謀以最高定價51美元掛牌

軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）首次公開發行股票（IPO），周三定價每股51美元，今（14）日將在美國那斯達克掛牌交易...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦