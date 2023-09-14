以示薄懲！美國計畫將原定撥給埃及的5500萬美元軍援轉給台灣

華爾街日報報導，美國計畫將原定撥給埃及的軍援8500萬美元轉移給台灣和其他國家，國會議員甚至提案將另外的2.35億美元也凍結，表達華府對埃及人權狀況的不滿。

美國每年軍援海外的金額高達1.3兆美元，這次轉撥給台灣的約5500萬美元，另外3000萬將給黎巴嫩。

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