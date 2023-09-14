星巴克告別舒茲時代 董事會新增阿里巴巴老將張蔚

星巴克董事會宣布洗牌，創辦人舒茲（Howard Schultz）卸任，周三已生效。

舒茲於1987年收購星巴克並將其打造為全球咖啡連鎖業巨擘，從美國到日本等國共擁有超過36,000家門市。他將星巴克定位為介於家和工作之間的「第三個去處」，來客可以流連其中，啜飲義式濃縮咖啡。

現年70歲的舒茲曾三度擔任星巴克執行長，為了陷入困境的公司兩度「重出江湖」。去年，他精心挑選並培訓了經驗豐富、現年56歲的納拉西姆漢（Laxman Narasimhan ），成為星巴克首位外聘執行長。往後，舒茲則是終身名譽董事長。星巴克表示，舒茲與妻子將把注意力轉移到慈善活動和創業投資。

星巴克還於周三任命前阿里巴巴高級顧問張蔚於10月1日開始擔任董事。張蔚曾在阿里巴巴負責國際業務和媒體戰略。中國大陸是星巴克第二大市場，對其成長前景至關重要。

最後一次執行長任內，舒茲領導一個與他初創時期已截然不同的公司。如今。星巴克銷售的飲料有75%是冷飲，消費者愈來愈常透過應用程式和得來速免下車點餐服務購買飲料，並對手調飲品有更多定製化要求。這導致店內經常大排長龍，促使舒茲制定計畫，透過一系列設備升級來簡化營運。

星巴克股價盤後下跌不到1%，稍早在正常交易時段上漲0.72%到96.93美元。該股今年截至周三收盤挫低2.3%，表現不如同時期標普500餐飲業指數上漲7%。

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