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國際油價徘徊在今年高點 銅漲金跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價在今年高點附近徘徊，國際能源總署進一步呼應市場今年下半年將出現嚴重供應短缺的預測。因美元在美國CPI公布後小幅疲軟，銅價上漲。黃金走低，周三發布的美國通膨數據強於預期，市場認為聯準會（Fed）還不會結束緊縮。

油價徘徊高位

IEA表示，2023年下半年，全球石油市場面臨每桶120萬桶/天的供應缺口；在此之前OPEC預測第4季全球石油市場或面臨十多年來最嚴重的供應短缺。

西德州中級原油（WTI）盤間在每桶88美元附近波動，10月交割的WTI原油期貨跌32美分，結算價報每桶88.52美元； 11月交割的布蘭特原油期貨跌18美分，結算價報每桶91.88美元。

相對強弱指數等技術性指標顯示，期貨價格繼過去幾周再度飆升後接近超買區域；此前，美國發布的通膨數據顯示聯儲會的利率政策前景晦暗不明。

同時，美國能源資訊署（EIA）周三發布的報告顯示上周美國原油庫存增加近400萬桶；位於奧克拉荷馬州庫欣的美國最大儲油中心庫存再次下降，跌至去年12月以來的最低水準。

銅價上漲

銅價上漲，儘管此前LME數據顯示銅庫存註冊倉單升至兩年高位。路透引述不具名知情人士報導，上海期貨交易所正在探索推出離岸市場鎳期貨合約的可能性。

截至收盤，LME銅期貨上漲0.3%，報每噸8,417美元；LME鋁期貨漲1%，報2217.5美元；LME期鎳上漲0.7%，報20069美元。

黃金走低

黃金走低，美國公債殖利率一度上漲，導致金價一度下跌0.4%。

截至紐約時間下午5:00，黃金現貨下跌0.3%，報每英兩1908.12美元；白銀現貨下跌1%，報22.838美元。

美國 庫存 通膨

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