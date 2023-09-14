國際油價徘徊在今年高點 銅漲金跌

新上市的iPhone 15系列做出11年來最大的硬體變動：放棄Lightening，改用USB Type-C連接口，讓消費者不再被各式充電線綁架。誰能想到，迫使這家市值上兆美元公司低頭的人，竟來自歐盟最小國家的年輕議員，還透露自己其實是果粉。如今他成為電子產品市場邁向統一規格的推動者，而這樣化繁為簡的理念，其實與蘋果創辦人賈伯斯不謀而合？

2023-09-14 08:00