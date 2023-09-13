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買iPhone 15或800美元蘋果股票？多數分析師選這個

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果公司12日推出新系列智慧手機，圖為iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，特色包括鈦金屬設計、新的動作按鈕，以及更強的相機功能。圖／美聯社
蘋果公司12日推出新系列智慧手機，圖為iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，特色包括鈦金屬設計、新的動作按鈕，以及更強的相機功能。圖／美聯社

果粉又面臨選擇時刻：要不要升級至iPhone 15？

根據12日蘋果「好奇上心頭」（Wonderlust）新品發表會，iPhone 15的處理器與舊機款iPhone 13或14大致相同，起價799美元和iPhone 14一樣，只是頂規的iPhone 15 Pro Max價格從1,199美元起跳，較前一版調漲100美元。iPhone 15仍是6.1吋，iPhone 15 Plus是6.7吋。iPhone 15 Pro和Pro Max支援拍攝3D空間影片，可在頭戴裝置Vision Pro觀賞

財經網站MarketWatch訪問華爾街分析師，詢問他們一個有趣的問題：如果辛苦賺得800美元，你會選擇買一支iPhone 15，還是拿來買蘋果股票？

iPhone用久會貶值 蘋果股票長抱可望增值

結果，多數分析師的選擇是：買蘋果股票。理由是，iPhone和大多數科技裝置一樣，會折舊、貶值，而蘋果股票價值通常像美酒，擺愈久愈珍貴。

CFRA Research分析師季諾說：「基於往年的表現和iPhone是貶值的裝置，股票買來抱個兩、三年，股票會增值。本公司給這檔股票『買進』評價；我們認為，不論是哪一周的星期幾，買實體裝置，倒不如買股票。」

至於Pro Max價格調高，別覺得訝異。季諾告訴MarketWatch：「硬體裝置，不論談的是iPhone、PC或是iPad，通常價值會隨時間推移而降低。科技原本就具有通縮（deflationary）性質。科技的目的本來就是要壓低價格、讓東西變得更便宜。但全世界唯獨蘋果這家公司，隨時間過去，還能夠調漲價格。」

這對蘋果股票投資人是好事，對蘋果顧客是壞事。季諾說：「經周期因素調整後，iPhone平均售價（ASP）漲幅為3.5%至4%。你也有理由說今天買比較好，若願意一直用五、六年。但到時候，iPhone或許會漲價15%至20%。」

蘋果股價今年飆漲 但後市可能面臨逆風

今年來，蘋果股價已大漲25%左右，那斯達克綜合指數同時期漲幅超過20%。但已有跡象顯示，iPhone需求可能減緩。更多人手機用了三年以上才換新，比率從2019年的26%升至31%；中國大陸市場競爭加劇，美銀證券分析師莫漢指出，華為Mate 60 Pro+內建強大的7奈米處理器，據說下載速度超過5G手機，可能衝擊蘋果在大陸銷售。

Baird私人財富管理公司分析師梅菲德表示，會繼續用他的iPhone 13，直到不能用為止。

梅菲德說，投資800美元買蘋果股票，是押注於蘋果全套產品--從Apple Watch、Apple Vision Pro到Apple TV。他說：「我們傾向常駐蘋果生態系。如果這家公司的價值會隨時間推移而增多，我總是傾向買進該公司的股票。像iPhone或汽車這樣的東西，一買來價值就往下掉了。買股票，則可以抱得更長久。」

i15對舊機款iPhone使用者仍有魅力

不過，科技評論網站Tom's Guide全球總編輯斯普諾爾則選擇買iPhone 15，而不是蘋果股票。他說：「眼前來說，我認為買iPhone 15 Pro Max更聰明。」一些功能升級很吸引人，包括更強的鈦金屬設計，簡便的「動作」按鈕等等（芭比迷還可選粉紅色款）。

目前使用iPhone 14 Pro Max但另有一支iPhone 12 Pro Max的斯普諾爾說：「好一陣子沒見到令人振奮的升級了。這是向前大幅躍進，對沿用舊款手機者尤其是。若你能取得尺寸更大的手機，握在手上和放在口袋的重量卻變輕，那就賺大了。」

漲價 財富 粉紅色

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