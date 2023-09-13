買iPhone 15或800美元蘋果股票？多數分析師選這個

果粉又面臨選擇時刻：要不要升級至iPhone 15？

根據12日蘋果「好奇上心頭」（Wonderlust）新品發表會，iPhone 15的處理器與舊機款iPhone 13或14大致相同，起價799美元和iPhone 14一樣，只是頂規的iPhone 15 Pro Max價格從1,199美元起跳，較前一版調漲100美元。iPhone 15仍是6.1吋，iPhone 15 Plus是6.7吋。iPhone 15 Pro和Pro Max支援拍攝3D空間影片，可在頭戴裝置Vision Pro觀賞

財經網站MarketWatch訪問華爾街分析師，詢問他們一個有趣的問題：如果辛苦賺得800美元，你會選擇買一支iPhone 15，還是拿來買蘋果股票？

iPhone用久會貶值 蘋果股票長抱可望增值

結果，多數分析師的選擇是：買蘋果股票。理由是，iPhone和大多數科技裝置一樣，會折舊、貶值，而蘋果股票價值通常像美酒，擺愈久愈珍貴。

CFRA Research分析師季諾說：「基於往年的表現和iPhone是貶值的裝置，股票買來抱個兩、三年，股票會增值。本公司給這檔股票『買進』評價；我們認為，不論是哪一周的星期幾，買實體裝置，倒不如買股票。」

至於Pro Max價格調高，別覺得訝異。季諾告訴MarketWatch：「硬體裝置，不論談的是iPhone、PC或是iPad，通常價值會隨時間推移而降低。科技原本就具有通縮（deflationary）性質。科技的目的本來就是要壓低價格、讓東西變得更便宜。但全世界唯獨蘋果這家公司，隨時間過去，還能夠調漲價格。」

這對蘋果股票投資人是好事，對蘋果顧客是壞事。季諾說：「經周期因素調整後，iPhone平均售價（ASP）漲幅為3.5%至4%。你也有理由說今天買比較好，若願意一直用五、六年。但到時候，iPhone或許會漲價15%至20%。」

蘋果股價今年飆漲 但後市可能面臨逆風

今年來，蘋果股價已大漲25%左右，那斯達克綜合指數同時期漲幅超過20%。但已有跡象顯示，iPhone需求可能減緩。更多人手機用了三年以上才換新，比率從2019年的26%升至31%；中國大陸市場競爭加劇，美銀證券分析師莫漢指出，華為Mate 60 Pro+內建強大的7奈米處理器，據說下載速度超過5G手機，可能衝擊蘋果在大陸銷售。

Baird私人財富管理公司分析師梅菲德表示，會繼續用他的iPhone 13，直到不能用為止。

梅菲德說，投資800美元買蘋果股票，是押注於蘋果全套產品--從Apple Watch、Apple Vision Pro到Apple TV。他說：「我們傾向常駐蘋果生態系。如果這家公司的價值會隨時間推移而增多，我總是傾向買進該公司的股票。像iPhone或汽車這樣的東西，一買來價值就往下掉了。買股票，則可以抱得更長久。」

i15對舊機款iPhone使用者仍有魅力

不過，科技評論網站Tom's Guide全球總編輯斯普諾爾則選擇買iPhone 15，而不是蘋果股票。他說：「眼前來說，我認為買iPhone 15 Pro Max更聰明。」一些功能升級很吸引人，包括更強的鈦金屬設計，簡便的「動作」按鈕等等（芭比迷還可選粉紅色款）。

目前使用iPhone 14 Pro Max但另有一支iPhone 12 Pro Max的斯普諾爾說：「好一陣子沒見到令人振奮的升級了。這是向前大幅躍進，對沿用舊款手機者尤其是。若你能取得尺寸更大的手機，握在手上和放在口袋的重量卻變輕，那就賺大了。」

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