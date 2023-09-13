「三高」發作大逆風 美股不暈倒也難

美國股市面臨「三高」會聚而成的大逆風：美元升值、美債殖利率走高，以及油價上漲。分析師認為，這些利空因素可能導致美股主要指數今年來的漲幅進一步收斂，標普500和那斯達克綜合指數可能陷入月線連二黑局面。

MarketWatch報導，長期獨立股票分析師、Mott資本管理公司創辦人柯瑞默說：「夏季股價漲勢難以為繼，因為油價上漲、利率走高、美元又走強。」

根本原因在於，市場預料聯準會（Fed）即使9月和11月例會決定不升息，仍可能把利率維持在高檔更久。那種展望已推升美債殖利率和美元匯率。

同時，原油價格上漲，加上汽車廠和速食店勞工要求調薪，已引燃通膨可能再度加速上揚的顧慮，那將迫使Fed出手。Fed主席鮑爾已表明，利率仍將維持在高點，同時繼續減持債券，直到跡象顯示通膨減緩、緩定滑向2%目標的趨勢確立為止。

根據FatSet提供的資料，從8月初到9月11日（周一）收盤為止，美股標普500指數已滑落2%，科技股為主的那斯達克綜合指數跌2.6%。同時期，ICE美元指數（DXY）則挺升2.2%，美國10年期公債殖利率攀升24個基點，升至4.284%。債券價格走勢與殖利率反向。

這段期間原油價格漲得更兇，FactSet的資料顯示，西德州中級原油（WTI）期貨自8月1日以來已大漲7.9%。截至11日收盤為止，WTI 10月期貨每桶報87.29美元。

美股最近跌勢輕微，跟2023年初迄今的漲幅相比尤然。年初以來，標普500指數漲幅達16.63%，那斯達克更飆漲32.2%。

但是，看空後市的投資人認為，這波回檔已足以令人認為，接下來市場波動必定加劇，特別是基於全球經濟前景堪虞，同時Fed貨幣政策動向撲朔迷離。

現在距離9月底還有兩個星期，但標普500指數和那斯達克指數眼看就要寫下一連兩個月下跌的紀錄，若是如此，將是2022年9月來首次出現月線連二黑的情況。

13日出爐的美國8月消費者物價指數（CPI）月比勁升0.6%，升幅是14個月來最大，年增率3.7%也高於市場預期的3.6%，主要反映汽油價格上漲。

美股期指應聲下挫，加深看淡後市的氣氛。

Sevens Report Research創辦人艾薩耶指出，此刻支持股市和債市不墜的力量，是市場預期Fed將降利率；但若通膨比預期火熱、粉碎年底前降息的希望，那麼市場還有進一步下跌空間。

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